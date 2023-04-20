2 buçuk dakikada Casa Botter'i gezin!

İstanbul'daki en eski Art Nouveau yapı olan İstiklal Caddesi üzerindeki Botter Apartmanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonu sonrası halka açık bir törenle ziyarete açıldı.

İstanbul'daki en eski Art Nouveau yapı olan İstiklal Caddesi üzerindeki Botter Apartmanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonu sonrası halka açık bir törenle ziyarete açıldı. İBB'nin yaptığı güçlendirme ve restorasyonla yeniden sanatseverlerin hizmetine sunulan tarihi yapı, 'Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi' olarak açıldı. Botter Apartmanı'nın yeni halini T24 Editörü Berna Abik'in anlatımıyla gezin.