Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde, 2 bin yıllık tarihi boyunca ilk kez çini sergisi açıldı. Sergide, antik kentte bulunan eser, figür ve motiflerin işlendiği çiniler büyük dikkat çekti. Sergi, 6 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

2 bin yıllık antik kentte ilk çini sergisi

DÜZCE " Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen 2 bin yıllık Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde ilk çini sergisi açıldı.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan Prusias Ad Hypium Antik Kenti, 2 bin yıllık tarihi boyunca ilk kez çini sergisine ev sahipliği yaptı. Çini sanatçısı Harun Agah Altay tarafından hazırlanan sergide, antik kentte kazı çalışmaları çerçevesinde bulunan eser, figür ve motiflerin işlendiği çiniler büyük dikkat çekti. Bereket Heykeli, Teke Heykeli, Zafer Tanrıçası ve Apollon'un büstünün motiflerinin de yer aldığı sergi, 6 Ağustos'a kadar açık kalacak.

2 bin yıllık antik kentin ilk çini sergisini açtığını dile getiren Harun Agah Altay, "Konuralp'in, antik tiyatronun büyüsüne ziyaretçilerin kapılması için buradaki figürleri, buradaki bitkisel motifleri çini üzerine işlemek istedik. 15 yıldır Düzce'de ki tüm resmi kurumlarda çini sanatının eğitimini veriyorum. Konuralp'te kazı çalışmalarında çıkan motifleri ve figürleri çini sanatı ile buluşturmak istedik. 30 eser çalışmalar oldu. Yaklaşık 2 yıl çalıştım. Bereket heykeli, zafer tanrıçası, Medusa başı gibi Konuralp Antik Kenti'nde yer alan Apollon başı gibi yeni çıkan bazı bulguların figürlerini çini tabaklara ve panolara işledik" dedi.

"Antik tiyatroda 2 bin yıl sonra ilk sergi"

Konuralp Antik Kenti'nde ilk kez bir çini sergisi açıldığını vurgulayan Altay, "Çini sanatı Anadolu'da 1000 yıldır, Düzce'de de 15 yıldır yapılıyor. Bizde Konuralp Antik Tiyatro'da bu tılsımlı atmosferi bir sergi ile taçlandırmak istedik. Antik tiyatroda 2 bin yıl sonra ilk kez bir kişisel çini sergisi açılıyor. 15 yıldır bu sanatın içerisindeyim. Benimde ilk sergim. Hem 2 bin yıl sonra ilk kez açılan bir çini sergisi hem de Düzce'de açılan ilk çini sergisi büyük bir önem taşıyor" diye konuştu.

"Yaklaşık 6 ayda insanlara çini sanatını sıfırdan öğretebiliyoruz"

Çini yapabilmenin kişinin yeteneğine göre değiştiğini söyleyen Harun Agah Altay, "3 ay eğitim verdiğim ve çok güzel çalışmalar yapan kursiyerlerim de oldu. 1 yıl boyunca eğitim verdiğim ama çok fazla çalışmalar yapamayan kursiyerlerim de oldu. Yaklaşık 6 aylık bir eğitim ile insanlara çini sanatını sıfırdan öğretebiliyoruz" ifadelerini kullandı.