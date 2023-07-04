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2. Barofest Yaza Merhaba Festivali Başlıyor

2. Barofest Yaza Merhaba Festivali Başlıyor

Kültür Sanat Haberleri

Antalya Barosu ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek olan 2. Barofest Yaza Merhaba Festivali, 3 gün boyunca baro müzik gruplarının konserlerine ev sahipliği yapacak. Festival, 6-8 Temmuz tarihlerinde Hayat Park'ta gerçekleştirilecek ve Full House Antalya Barosu, Resen Adana Barosu, Özkan Şenyurt Değişik İş- İzmir Barosu, SSÇ Denizli Barosu, Esas Bursa Barosu, İşbu Konya Barosu, Isparta Barosu H.N.D müzik gruplarının sahne alacağı konserlere ücretsiz olarak tüm müzikseverler davetlidir.

Antalya Barosu ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek "2. Barofest Yaza Merhaba Festivali"nde 3 gün boyunca baro müzik grupları konser verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi yapılacak festival, 6-8 Temmuz tarihlerinde Hayat Park'ta gerçekleştirilecek.

Festival boyunca konserlerde Full House Antalya Barosu, Resen Adana Barosu, Özkan Şenyurt Değişik İş- İzmir Barosu ve SSÇ Denizli Barosu, Esas Bursa Barosu, İşbu Konya Barosu, Isparta Barosu H.N.D müzik grupları sahne alacak.

Konserler, ücretsiz olarak tüm müzikseverlere açık olacak.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Kültür Sanat

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