2. Barofest Yaza Merhaba Festivali Başlıyor

Antalya Barosu ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek olan 2. Barofest Yaza Merhaba Festivali, 3 gün boyunca baro müzik gruplarının konserlerine ev sahipliği yapacak. Festival, 6-8 Temmuz tarihlerinde Hayat Park'ta gerçekleştirilecek ve Full House Antalya Barosu, Resen Adana Barosu, Özkan Şenyurt Değişik İş- İzmir Barosu, SSÇ Denizli Barosu, Esas Bursa Barosu, İşbu Konya Barosu, Isparta Barosu H.N.D müzik gruplarının sahne alacağı konserlere ücretsiz olarak tüm müzikseverler davetlidir.