Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı iş birliğinde düzenlenecek olan 2. Akdeniz Edebiyat Günleri yarın başlıyor. Edebiyat ve tarih konulu oturumlar, seçkin konuşmacıların sunumları ve film gösterimi gibi etkinliklerle dolu olan program, edebiyat dünyasının seçkin isimlerini ağırlayacak.

Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Akdeniz Edebiyat Günleri, yarın başlıyor.

Akdeniz Edebiyat Günleri'nin resmi açılışı, 23 Haziran Cuma günü (yarın) saat 18.00'de Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. 24 Haziran Cumartesi günü ise Ramada Resort by Wyndham Bodrum'da sabah 9.30'da önemli araştırmacı ve yazarların katılacağı, "Edebiyat ve Tarih" konulu oturumlar başlayacak. Etkinlikler, saat 15.30'da Louis de Bernières'in "Corelli'nin Mandolini" romanından uyarlanan film gösterimiyle son bulacak.

2. Akdeniz Edebiyat Günleri'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılı içinde Türkiye ve dünyada meydana gelmiş tarihsel olaylarla bağlantılı olarak kültür ve edebiyatta ortaya çıkmış önemli gelişmeler, seçkin konuşmacıların yapacakları sunumlar çerçevesinde tartışılacak.

Büşra Sanay, Tamer Levent ve Burhan Sönmez'in eşliğinde farklı konu başlıkları altında üç oturum şeklinde düzenlenecek olan panellere konuşmacı olarak Zülfü Livaneli, Onur Bilge Kula, Joseph Sattler, Ali Yaycıoğlu, Burhan Sönmez, Burcu Karahan, Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini ve Kanatsız Kuşlar'ın yazarı Louis de Bernières, Latife Tekin ve Zeynep Oral'dan oluşan edebiyat dünyasının seçkin isimleri katılacak. Programın sunuculuğunu ise gazeteci, yazar ve yapımcı Fatih Türkmenoğlu üstlenecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Livaneli Vakfı iş birliğinde geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Akdeniz Edebiyat Günleri'nde bu yıl yine çok değerli araştırmacı ve yazarların önemli değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle kıymete değer bir etkinliği gerçekleştirmek bizlere mutluluk veriyor" dedi.