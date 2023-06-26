2. Akdeniz Edebiyat Günleri Bodrum'da düzenlendi

'2. Akdeniz Edebiyat Günleri', 23-24 Haziran günlerinde Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı organizasyonuyla Bodrum'da düzenlendi.

Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 23 Haziran'da yapılan açılış kokteyli ile başlayan 'Akdeniz Edebiyat Günleri'nin ikinci gününde Ramada Resort by Wyndham Bodrum'da 3 oturumla Cumhuriyet'in 100. yılında "Edebiyat ve Tarih" konuşuldu.

Gazeteci, yapımcı, yazar Fatih Türkmenoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı, gazeteci yazar Büşra Sanay ve oyuncu, yönetmen, yazar Tamer Levent'in moderatörlüğünü yürüttüğü 2. gün oturumlarında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Bucak açılış konuşmalarını yaptı.

Edebiyat ve tarihin ayrıntılı olarak ele alındığı 2. güne; yazar Zülfü Livaneli, yazın bilimci-yazar Prof. Dr. Onur Bilge Kura, Oksijen Gazetesi Yazarı Prof. Ali Yaycıoğlu, PEN International Başkanı Yazar Burhan Sönmez, Alman Federal Meclisi Türkiye Danışmanı Türkolog Joseph Sattler, akademisyen Burcu Karahan, yazar Louis de Bernières, yazar Latife Tekin ve PEN Türkiye Başkanı Gazeteci-Yazar Zeynep Oral konuşmacı olarak katılırken; edebiyat ile tarihi ilişkilendirerek değerlendirmelerde bulundu.

Oturumlar öncesi yapılan açılış konuşmalarında Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Bucak, edebiyatçının tarihi ve tarihsel olayları kendi süzgecinden geçirdiğini ve edebiyatçıların tarihi gerçekleri bilmesinin gerekli olduğu düşüncesini savunurken, Akdeniz Edebiyat Günleri'nin anlam ve önemine de değindi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise edebiyat ve tarihin birbirinden ayrılmaz iki disiplin olduğunu belirtirken Bodrum'a katkı sunmuş tarihi kişilikler ile sanatçı ve edebiyatçılara değindi. Başkan Aras, şunları söyledi:

"Edebiyat ve tarih. İki disiplin de birbirinden ayrılamaz durumda. Tarihi, tarihçiler kaleme alıyorlar ancak o tarihsel olayları edebi bir dille yazıya dökerek estetik ve sanatla birleştirip insanların dikkatine sunan edebiyat. Kendi ülkemizde de bunun güzel örneklerini her zaman görüyoruz. Siyaset, tarih, edebiyat hepsi birbiriyle ilintili şeyler. Bizler de siyasetçiler olarak aslında bu disiplinlerin hiç de dışında değiliz. Herodot Haftası, Akdeniz Edebiyat Günleri, Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor ve Bodrum ile buluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki Bodrum ismi ve tarihsel potansiyeli dolayısıyla turizm potansiyeli, dolayısıyla dünyanın da dikkatini verdiği bir destinasyon. O yüzden bizim yaptığımız bütün faaliyetlerin hepsinin uluslararası düzeyde olması kaçınılmaz olmalıdır. Bunun için dünyanın her yerinden çok önemli bilim insanlarını ve çok önemli sanatçıları, edebiyatçıları da bugün aramızda görmekten dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bodrum'da Tarihin Babası olarak adlandırılan Herodot doğmuştur ve yaşamıştır. Şimdi tarih edebiyat ilişkisini konuşurken Herodot'u kesinlikle anmak gerekiyor. Sonrasında da birçok edebiyatçı Bodrum'dan gelmiş geçmiş. Halikarnas Balıkçısı'nı konuşursak, çağımızın en büyük filozoflarından birisidir kendisi. O, tarihle edebiyatı eserlerinde çok somut bir şekilde birleştirmiş, Türkiye'nin ve dünyanın dikkatine sunmuş çok önemli bir şahsiyetimiz. Önümüzdeki senelerdeki çalışmalarımızda da daha kalabalık belki de çok daha büyük bir katılımla bu güzel ve anlamlı etkinliği hep birlikte idrak etmeye; halkımızı, Bodrum'u, Türkiye'yi davet ediyorum."

Oturumların sonunda soru-yanıt bölümü yapılarak; katılımcıların devrimler, Cumhuriyet ve eserler ile ilgili çeşitli sorularına yanıt verildi. Aile fotoğraf çekiminin de yapıldığı panel sonunda, konuşmacılara Bodrum Sağlık Vakfı'nın özel gereksinimli öğrencilerinin çizimleriyle oluşan seramik eserler hediye edildi.