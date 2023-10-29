Sakarya'da coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 1923 öğrencinin harmandalı zeybeği gösterisi göz doldurdu. Kutlamalar saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmalarla başladı ve öğrencilerin zeybek gösterisiyle devam etti. Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

1923 öğrenciden göz dolduran harmandalı zeybeği gösterisi

Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşku ile kutlandı

SAKARYA - Sakarya'da coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 1923 öğrencinin harmandalı zeybeği gösterisi göz doldurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her ilde olduğu gibi Sakarya'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 100. yılı çerçevesinde Adapazarı Kültür Merkezi önünde tören düzenlendi. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, günün anlam ve

önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrencilerin Geyve yöresine ait folklor gösterisiyle devam eden kutlamalar, 1923 öğrencinin harmandalı zeybeği oynamasıyla devam etti. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde öğrencilerin sergilediği zeybek gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kutlamalar, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekiplerinin kortej geçişiyle sona erdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Karadeniz, "Bugün geçmişimizden aldığımız güç ile ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik beraberlik içerisinde yürürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idari olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Törene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.