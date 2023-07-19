19 Yaşındaki Genç Kız, Deri Sanatında Kendi Atölyesini Açtı

- Hobi olarak başladığı deri sanatında 19 yaşında kendi atölyesini açtı

OSMANİYE - Osmaniye'de 19 yaşındaki Ayşe Aybüke Yurdalan pandemi döneminde hobi olarak başladığı deri sanatında deprem sonrası kendi atölyesini açtı.

Diş Hekimliği öğrencisi Ayşe Aybüke Yurdalan, çocukluğunda babasıyla birlikte hobi olarak uğraştığı deri sanatını pandemi döneminde geliştirip kendi ürünlerini yapmaya başladı. Zamanla deri çanta, kemer, cüzdan yaparak kendini geliştiren Yurdalan, deprem sonrası evde bulunan ürünlerini sergilemek ve deri sanatını insanlara sevdirmek için girişimleriyle atölye sahibi oldu.

Çocukluğundan itibaren deri sanatına merakı olduğunu ve pandemi döneminde kendinin geliştirdiğine değinen Ayşe Aybüke Yurdalan,"Deri sanatıyla çocukluğumdan beri uğraşıyorum babam evde bu sanatı hobi olarak gerçekleştiriyordu. Deri sanatını babamdan öğrendim. Pandemi döneminde babam bu işi bana öğretti ürünler yapmaya başladım kendimi geliştirdim. Deprem zamanında yaptığım ürünlerin evde durmasını değil sergilenmesini istedim. Osmaniye'deki insanlara yaptığım ürünleri göstermek istedim.Bu atölyede kendi yaptığım ürünleri tanıtıyorum, kendi yaptığım cüzdanları, kemerleri, çantaları kişiye özel tasarımları tanıtıyorum genç bir girişimci olarak. Unutulmaya yüz tutmuş deri sanatını insanlara göstermek istedim. Deri sanatı güzel bir uğraş insanlar bilirse çok fazla sever diye düşünüyorum. Kendimi burada hem geliştirerek bu sanatı insanlara tanıtacak hem de satış yaparak kendime güzel bir alan açtım "dedi.

Kızının küçük yaşlardan beri deri sanatına ilgisi olduğuna değinen ve sonunda kendi atölyesini açtığını ifade eden baba Erdal Yurdalan ise "8 yaşında dayımın yanında çırak olarak dericilikle uğraşmıştım evde hobi olarak bu işleri yapıyordum. Kızım küçükken yanımıza gelir derilerle uğraşır bana bir şeyler yap bana bileklik yap baba derdi, bende yapardım. Sonra heveslendi bizde ona öğretmek istedik ve öğrettik. Kızım şimdi kendi ayaklarının üstünde duruyor. Deriyle ilgili her şeyi yapacak duruma geldi. Kendine küçük bir dükkan açtı kendisine hayırlı olsun. Hem insanlara bu sanatı taşımış olacak göstermiş olacak bilindiği gibi unutulmaya yüz tutmuş bir sanat artık kayboluyor. Deride çok eski tarihlerden beri çok kadim bir sanat dalı bunun unutulmasını istemiyoruz. Kızımın böyle bir atölye açmasından çok mutluyum gururluyum. Umarım bu sanatı geleceğe taşıyacak yeni nesillerden biri olacaktır "diye konuştu.