19 Mayıs coşkusu Ataşehir'de Gençlik Festivali ile yaşandı Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yıl dönümü, Ataşehir'de Gençlik Festivali ile kutlandı.

19 Mayıs coşkusu Ataşehir'de Gençlik Festivali ile yaşandı

İSTANBUL - Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yıl dönümü, Ataşehir'de Gençlik Festivali ile kutlandı. Gençler ve çocuklar, festivalde bulunan oyun atölyeleri, eğlence parkurlarında ve gösteriler ile eğlenceli anlar yaşadı. Kutlamalar coşkulu anların yaşandığı Emre Öztürk, Ozbi ve Kamufle konserleri ile son buldu.

Ataşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk bir festivalle kutlandı. Kutlamaların buluşma noktası Atapark, gün boyunca farklı ve eğlence dolu aktivitelere ev sahipliği yaptı.

Sabah saatlerinde Ataşehir Kaymakamlığı'nın resmi çelenk koyma töreniyle başlayan 19 Mayıs kutlamaları, Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Gençlik Festivali" ile gece geç saatlere kadar sürdü. Çok sayıda genç ve çocuk, festival alanında bulunan play station alanı, portre çizimi, ok atma alanı, langırt ve futbol alanı karaoke, elektronik basket, boks, karikatür atölyesi, colorfest gibi çeşitli oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

Ataşehir Belediyesi'nin bünyesinde bulunan Gençlik Senfoni Orkestrası festival için hazırladığı özel program ile gençlerle bir araya geldi. Ardından, 19 Mayıs coşkusu Ataşehir'de konserlerle taçlandı. Sevilen müzik sanatçıları Emre Öztürk, Ozbi ve Kamufle etkinliklerin ardından akşam saatlerinde sahne alarak şarkılarını gençlerle birlikte söyledi. Genci yaşlısı çok sayıda vatandaş, müzik eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.