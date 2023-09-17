Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması başladı. Yerli ve yabancı birçok sanatçının eserlerinin sergilendiği etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Deprem bölgesinde yaşayan sanatçılara öncelik verilen buluşma, 24 Eylül'e kadar devam edecek.

Pendik'te geleneksel sanat rüzgarı başladı

18. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması Pendik'te başladı

İSTANBUL - 18. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması kapılarını açtı. Yerli ve yabancı birçok sanatçının eserleriyle katıldığı buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyuncak bebekten cam sanatına, ahşap oymadan ebruya kadar birçok geleneksel sanat ürünü meraklılarıyla buluştu. Bu yılki buluşmada deprem bölgesinde yaşayan sanatçılara öncelik verildi.

Pendik Belediyesinin bu yıl 18.sini düzenlediği "Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması" başladı. Pendik Sahil Meydanı'nda gerçekleştirilen tören sonrası kapılarını açan buluşmaya 50'si yerli, 8'i yabancı ülkeden çok sayıda sanatçı katıldı. Oyuncak bebekten cam sanatına, ahşap oymadan ebruya kadar birçok geleneksel sanata ait ürünler meraklılarıyla buluştu. Deprem bölgesinde bulunan şehirlerde ustalık yapan sanatçılara öncelik verilen etkinlik 24 Eylül'e kadar misafirlerini ağırlayacak.

Yabancı sanatçılar atölyelerde sanatını sergiledi

Sergi alanında yerli sanatçıların yanı sıra Kosova, Tunus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Bulgaristan, Kırgızistan, Özbekistan ve Ürdün'den gelen sanatçılar eserlerini sergiledi. Sanat ürünlerinin üretildiği atölyeler gerçekleştirildi.

"Sim Sırma sanatının merkezinden geldik"

Düzenlenen etkinliğe katılan Sanatçı Nursel Atatanır, "Sanatçılar Buluşması'na 3. kez katılıyorum. Biz Kahramanmaraş'tan yani Sim Sırma sanatının merkezinden geldik. Buraya keselerimiz, fularlarımız, örtülerimiz ve bindallılarımızla geldik. Pendik Belediyesi çok güzel bir buluşmaya öncülük ediyor. Bu tarz festivaller ilk Pendik'te başlayarak yayılmaya başladı. Diğer yerlerde örnek aldı. Bu çabalarından ötürü Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ediyoruz" dedi.