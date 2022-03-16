18 Mart Çanakkale Zaferi, Bursa'da konserde anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği (THM) Bölümü Öğrenci Korosu, "Anadolu'dan Çanakkale'ye" ismiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına konser verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şefliğini THM Bölümü sanatçı ve öğretmenlerinden Hamit Gazigil'in üstlendiği, tiyatral gösterimlerle dönem ruhunun da yansıtıldığı konserde, sunumdan orkestraya, koristlerden solistlere sahnede yer alan ekip tamamıyla THM Bölümü öğrencilerinden oluştu.

Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, şefe çiçek takdim ederek, sahnede yer alan öğrencileri kutladı.

Süleyman Çelik, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, THM Bölüm Başkanı Nilüfer Göl, THM Bölüm Başkan Yardımcısı Anıl Aşkıner Saper, daha sonra koronun yanına geçip final parçası ile konseri sonlandırdı.???????