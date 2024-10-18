17. Giresun Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı

BU yıl ilk kez Kağıthane'de gerçekleşen 17'nci Giresun Tanıtım Günleri başladı. Giresun'un yöresel lezzetlerinin yer aldığı ve halk oyunları gösterilerinin gerçekleştiği etkinlik, Hasbahçe Mesire Alanı'nda 20 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Giresun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak, yöresel ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen tanıtım günleri, Kağıthane Belediyesi ve Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşiyor. Program kapsamında Giresun'un tüm ilçelerindeki kültürler Hasbahçe Mesire Alanı'nda hazırlanan stantlarda sergilenecek. Ayrıca etkinliğe katılanlar, Giresun'a özgü halk oyunları gösterilerini ve yerel sanatçıların performanslarını izleme fırsatı yakalayacak.

KOÇ: LEZZETLERİMİZİN FARKINA VARSINLAR

Her seferinde Giresun Tanıtım Günleri'ne katıldığını belirten Havva Koç, "Ben Kağıthanede oturuyorum. Bu yıl kendi ilçemde düzenlenmesi ayrı bir güzellik oldu, mutluyum. Giresun'un en meşhur lezzeti denilince ilk başta fındık geliyor. Ben Giresun Karahisarlıyım. Bizim dutumuz, pekmezimiz, cevizimiz ve balığımız var. Daha hangisini sayayım? Herkesi davet ediyoruz. Lezzetlerimizin farkına varsınlar. Etkinliği düzenledikleri için önce Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e sonra Giresun İl Federasyonuna teşekkür ediyorum. Kimin emeği geçtiyse Allah hepsinden razı olsun" dedi.

KODAL: GİRESUN'U HERKES GÖRSÜN İSTİYORUZ

Etkinlik için bin kilometre yoldan geldiğini söyleyen İbrahim Kodal, "17'nci Giresun Günleri için Kağıthane Hasbahçe'deyiz. Giresun Görele'den meşhur pidemizle geldik. Görele pidesi dünyaya açılan yerdir. Biz, 'Gelesun, göresun, yiyesun, doyasun, işte size Kağıthane'de Giresun' diyoruz. Giresun'da en güzel aşklar tereyağlı pideyle başlar. Giresunlular gelirken yanlarında komşularını getirsinler. Giresun'u herkesin görmesini istiyoruz. Biz bin kilometre yoldan geldik. Burada pazar akşamına kadar çok güzel bir şölen olacak. Dünyanın en iyi fındığı Giresun fındığıdır, bu tescillidir. Görele pidesi meşhurdur çünkü hamuru iki defa mayalanır. Yayla peyniri, tereyağı ve etiyle olur. Pancar çorbası, sebzeli yemeği. Daha ne sayayım ki? Meşhur olan çok yerimiz var. En uzun yaşayan insanlar da Giresunlulardır" diye konuştu.

KARAKUŞLU: BELEDİYE BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

'Giresunlu ve Kağıthaneli olmak ayrıcalık' diyen Havva Karakuşlu ise "Giresun Yağlıdereliyim. Daha önce Yenikapı'daki etkinliğe katılmıştım. Burada ilk defa katılıyorum, çok güzel. Böyle bir organizasyon yaptığı için önce Giresun'umuza teşekkür ederiz. Bize böyle güzel bir etkinlik sunduğu için belediye başkanımız Mevlüt Öztekin'e de çok teşekkür ederiz. Giresunlu olmayanları da bekliyoruz. Giresun'un neyi varmış görsünler ve tatsınlar. Yöresel tatlarımız çok güzel, keşfetmek için tam zamanı. Ayaklarına gelen fırsatı kaçırmasınlar" ifadelerini kullandı.

GİRAN: BU SENE DAHA FAZLA KATILIM VAR

Giresun'un yöresel lezzetlerini anlatan Ali Giran, "Her sene Yenikapı'da yapılıyordu. Bu sene değişik bir yerde yapıldığı için daha fazla katılım var. Ayrıca daha güzel bir alan var. O yüzden bu yıl burayı tercih ettik. Bir tek Giresunlular gelmesin. Biz buraya bütün insanlar için geldik. Laz böreğinin özelliği hamur yufkasının ince olmasıdır. Beş kat altında, beş kat üstünde olacak şekilde 10 kattan oluşur. Arasında kaymak vardır ve üstü fındıklıdır. Ayrıca karabiber vardır. Yediğiniz zaman anlarsınız hem tatlı hem de tuzlu ve hafif acıdır. 'Fındık nerede yenir' derseniz Giresun'da yenir derim" dedi.