Üye Girişi
Haberler

17. Giresun Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı

17. Giresun Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl ilk kez Kağıthane'de düzenlenen 17. Giresun Tanıtım Günleri, Giresun'un yöresel lezzetlerini ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla Hasbahçe Mesire Alanı'nda 20 Ekim tarihine kadar devam ediyor. Etkinlikte yerel halk oyunları ve sanatçı performansları da yer alıyor.

BU yıl ilk kez Kağıthane'de gerçekleşen 17'nci Giresun Tanıtım Günleri başladı. Giresun'un yöresel lezzetlerinin yer aldığı ve halk oyunları gösterilerinin gerçekleştiği etkinlik, Hasbahçe Mesire Alanı'nda 20 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Giresun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak, yöresel ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen tanıtım günleri, Kağıthane Belediyesi ve Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşiyor. Program kapsamında Giresun'un tüm ilçelerindeki kültürler Hasbahçe Mesire Alanı'nda hazırlanan stantlarda sergilenecek. Ayrıca etkinliğe katılanlar, Giresun'a özgü halk oyunları gösterilerini ve yerel sanatçıların performanslarını izleme fırsatı yakalayacak.

KOÇ: LEZZETLERİMİZİN FARKINA VARSINLAR

Her seferinde Giresun Tanıtım Günleri'ne katıldığını belirten Havva Koç, "Ben Kağıthanede oturuyorum. Bu yıl kendi ilçemde düzenlenmesi ayrı bir güzellik oldu, mutluyum. Giresun'un en meşhur lezzeti denilince ilk başta fındık geliyor. Ben Giresun Karahisarlıyım. Bizim dutumuz, pekmezimiz, cevizimiz ve balığımız var. Daha hangisini sayayım? Herkesi davet ediyoruz. Lezzetlerimizin farkına varsınlar. Etkinliği düzenledikleri için önce Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e sonra Giresun İl Federasyonuna teşekkür ediyorum. Kimin emeği geçtiyse Allah hepsinden razı olsun" dedi.

KODAL: GİRESUN'U HERKES GÖRSÜN İSTİYORUZ

Etkinlik için bin kilometre yoldan geldiğini söyleyen İbrahim Kodal, "17'nci Giresun Günleri için Kağıthane Hasbahçe'deyiz. Giresun Görele'den meşhur pidemizle geldik. Görele pidesi dünyaya açılan yerdir. Biz, 'Gelesun, göresun, yiyesun, doyasun, işte size Kağıthane'de Giresun' diyoruz. Giresun'da en güzel aşklar tereyağlı pideyle başlar. Giresunlular gelirken yanlarında komşularını getirsinler. Giresun'u herkesin görmesini istiyoruz. Biz bin kilometre yoldan geldik. Burada pazar akşamına kadar çok güzel bir şölen olacak. Dünyanın en iyi fındığı Giresun fındığıdır, bu tescillidir. Görele pidesi meşhurdur çünkü hamuru iki defa mayalanır. Yayla peyniri, tereyağı ve etiyle olur. Pancar çorbası, sebzeli yemeği. Daha ne sayayım ki? Meşhur olan çok yerimiz var. En uzun yaşayan insanlar da Giresunlulardır" diye konuştu.

KARAKUŞLU: BELEDİYE BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

'Giresunlu ve Kağıthaneli olmak ayrıcalık' diyen Havva Karakuşlu ise "Giresun Yağlıdereliyim. Daha önce Yenikapı'daki etkinliğe katılmıştım. Burada ilk defa katılıyorum, çok güzel. Böyle bir organizasyon yaptığı için önce Giresun'umuza teşekkür ederiz. Bize böyle güzel bir etkinlik sunduğu için belediye başkanımız Mevlüt Öztekin'e de çok teşekkür ederiz. Giresunlu olmayanları da bekliyoruz. Giresun'un neyi varmış görsünler ve tatsınlar. Yöresel tatlarımız çok güzel, keşfetmek için tam zamanı. Ayaklarına gelen fırsatı kaçırmasınlar" ifadelerini kullandı.

GİRAN: BU SENE DAHA FAZLA KATILIM VAR

Giresun'un yöresel lezzetlerini anlatan Ali Giran, "Her sene Yenikapı'da yapılıyordu. Bu sene değişik bir yerde yapıldığı için daha fazla katılım var. Ayrıca daha güzel bir alan var. O yüzden bu yıl burayı tercih ettik. Bir tek Giresunlular gelmesin. Biz buraya bütün insanlar için geldik. Laz böreğinin özelliği hamur yufkasının ince olmasıdır. Beş kat altında, beş kat üstünde olacak şekilde 10 kattan oluşur. Arasında kaymak vardır ve üstü fındıklıdır. Ayrıca karabiber vardır. Yediğiniz zaman anlarsınız hem tatlı hem de tuzlu ve hafif acıdır. 'Fındık nerede yenir' derseniz Giresun'da yenir derim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Kağıthane Giresun Kültür Yaşam

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam

55 bin lira zam yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var? Ankaralı Namık neden öldü, sebebi ne? Ankaralı Namık kimdir? Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor? Dr. Fırat Sarı hangi hastanede çalışıyordu? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.