16. Giresun Günleri İstanbul'da düzenlenecek

Giresun Federasyonu tarafından, "16. Giresun Günleri" 7-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Federasyon Başkanı Muhterem Memiş, bir restorasyonda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl etkinliğin Atatürk Havalimanı'nda organize edileceğini söyledi.

Temayı halk oyunları olarak seçtiklerini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Kemençe, Giresun karşılaması, horonu bunları tanıtmak istemiştik fakat yine de hala tanıtmak gibi bir niyetimiz var. Umarım Filistin'de bir ateşkes olur, bir anlaşma sağlanır, o zaman bunları yapacağız. Fakat bunların yapımı konusunda şu anda net kararımız yok. Nedeni de şu, bir tarafta insanlar ölürken bizim burada eğlence düzenlememiz çok da hoş bir şey değil."