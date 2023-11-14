16. Giresun Günleri İstanbul'da düzenlenecek
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Giresun Federasyonu tarafından düzenlenen 16. Giresun Günleri etkinliği, 7-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, Atatürk Havalimanı'nda organize edilecek ve temayı halk oyunları oluşturacak. Federasyon Başkanı Muhterem Memiş, basın toplantısında, Filistin'deki durum nedeniyle etkinliklerin yapımı konusunda net bir karar olmadığını belirtti.
Giresun Federasyonu tarafından, "16. Giresun Günleri" 7-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Federasyon Başkanı Muhterem Memiş, bir restorasyonda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl etkinliğin Atatürk Havalimanı'nda organize edileceğini söyledi.
Temayı halk oyunları olarak seçtiklerini belirten Memiş, şunları kaydetti:
"Kemençe, Giresun karşılaması, horonu bunları tanıtmak istemiştik fakat yine de hala tanıtmak gibi bir niyetimiz var. Umarım Filistin'de bir ateşkes olur, bir anlaşma sağlanır, o zaman bunları yapacağız. Fakat bunların yapımı konusunda şu anda net kararımız yok. Nedeni de şu, bir tarafta insanlar ölürken bizim burada eğlence düzenlememiz çok da hoş bir şey değil."