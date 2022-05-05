16. Bodrum Uçurtma Festivali'ne doğru

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 16. Bodrum Uçurtma Festivali düzenleneceği bildirildi.

Organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova, yazılı açıklamasında, 8 Mayıs Anneler Günü'nde sabah saatlerinden itibaren Gümbet Değirmenler mevkisinde başlayacak etkinliğin akşam saatlerine kadar devam edeceğini ifade etti.

Bodrum semalarının uçurtmalarla renkleneceğini belirten Karlıova, "Bu yıl 'bilgini paylaş' sloganıyla binlerce katılımcı eğitim için uçurtmalarını gökyüzüne salacak. Etkinlikte ücretsiz ikramlar da olacak. Festivalde, Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu Okul Aile Birliği'nce satılacak uçurtmalardan elde edilen gelirin tamamı okula bağışlanacak." ifadesini kullandı.

Karlıova, her uçurtmanın eğitim için bir tuğla olacağı festivalde yerel sanatçıların konseri, palyaço gösterileri, yüz boyama, uluslararası dansçılar, folklor gösterisi ve ilk kez seyirciyle buluşacak Bodrum Uçurtma Orkestrası'nın performansı yer alacak.

Çeşitli hediyelerin verileceği festivale, Bodrum Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere bir çok kurumun destek vereceği öğrenildi.