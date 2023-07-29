15 Yıldır Devam Eden Aşure İkramı Gelenekleri Sürdürülüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti ve Hayırlı Hizmetler Vakfı tarafından düzenlenen Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikramı gerçekleştirildi. Programda aşure ikramının yanı sıra Muharrem ayı anlatıldı ve gelecek nesillere aktarmanın önemi vurgulandı.

15 yıldır devam eden aşure ikramı geleneğini sürdürüyorlar

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti ve Hayırlı Hizmetler Vakfı'nın organizasyonuyla Muharrem ayı vesilesi ile aşure ikramında bulunuldu.

Ulu Camii'nde düzenlenen programda İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın okuduğu dua sonrası aşure ikramında bulunuldu ve Muharrem ayı anlatıldı.

Program sonunda Hayırlı Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Canatan ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Talha Kılıç, 15 yıldır düzenledikleri aşurenin öneminden bahsederek gelecek nesillere aktarmanın önemini vurguladılar ve basın mensuplarına da teşekkür etti.

İlim Yayma Cemiyeti Kılıç ve Hayırlı Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Canatan, Aşurenin sadece bir tatlı olmadığını, aynı zamanda İslam kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguladılar. Program, aşure ikramının ardından sona erdi.