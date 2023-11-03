Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından gerçekleştirilen ve izleyicilerin beğenisini kazanan 15. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi. Festivalde farklı ülkelerin tiyatro oyunları ve çocuklar için yaratıcı atölyeler yer aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından gerçekleştirilen, oyunları ve atölyeleri ile renkli bir programla sürdürülen ve izleyicilerin beğenisini kazanan 15. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi.

Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları ile birleştirilerek açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan festival, farklı ülkelerin tiyatro oyunları ve çocuklar için yaratıcı atölyeleriyle şehir merkezindeki açık alanlarda ve Şehir Tiyatroları'nın sahnelerinde seyirci ile buluştu. Bu yıl festivalde, Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra ülkede faaliyetlerini sürdüren, İstanbul Şehir Tiyatroları, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Atta Festival Topluluğu Eskişehirli çocuklarla buluştu. Hollanda'dan "Tiyatro Maas", Belçika'dan "Les Petits Delices" Almanya'dan "Theatre Grüene Sosse" ve İtalya'dan Luigi Ciotta festivalin bu yılki yabancı konukları oldular.

Ayrıca festival boyunca, Mask Yapımı, Origami, Beden Perküsyonu, Müzikli Öyküler, Çocuk ve Sanat ile Resim ve Hareket Atölyelerinden oluşan farklı ve ilgi çekici atölyeler gerçekleştirildi.

5 gün boyunca 22 farklı etkinliğin gerçekleştiği festival, şehir merkezinde yapılan açılış gösterileri ve açık hava etkinliklerine yüksek sayıda katılımın yanı sıra tüm salonlardaki gösterimlerinin kapalı gişe sahnelenmesi ile yaklaşık 4500 kişilik seyirci sayısına ulaştı.