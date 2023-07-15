- 15 Temmuz şehitlerini işaret dili ile andılar

SAMSUN - Samsun 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Türk İşaret Dili Kursu öğrencileri "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde bir video hazırlayarak şehitleri işaret diliyle andı.

19 Mayıs Hak Eğitimi Merkezi Türk İşaret Dili Öğretmeni Aysel Kalyon ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gamze Gene'nin işaret dili öğrencileri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına kendi imkanları ile çektikleri video sosyal medyada vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

Türk İşaret Dili Öğretmeni Aysel Kalyon, "Çocuklara büyüdüklerinde duyarlılık kazanmalarını ve engelli bireylere yardımcı ve destek olmasını amaçlamaktayız. 15 Temmuz Milli Birlik Günümüz şehitlerimizin anısına bu şekilde bir video hazırladık. İşaret dili ile şehitlerimizi anmak istedik. Bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Küçüklerimizin işaret diline ilgisi ve merakı da bizi çok gururlandırıyor. Sosyal medyada daha öncesinde de birçok videolar hazırladık çocuklarla. Çocukların bu alanla olan ilgisi çok büyük. İstekliler buda bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Bilişim Öğretmeni Gamze Gene, "Öğrencilerimizin işaret dili ile yapmış oldukları bu çalışmayı desteklemekten memnuniyet duydum. Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.