15 Temmuz Derneği tarafından 'O An' adlı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı

15 Temmuz Derneği tarafından darbe girişiminin 7. yıl dönümü dolayısıyla 'O An' adlı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Sergi, Galata Kulesi'nin 3. katında ziyaretçilerle buluştu. Sergide yer alan fotoğraflar, Türk milleti ve devleti adına hem gurur hem de utanç kareleri olarak nitelendiriliyor. Sergi, 15 Temmuz'un anlamını tüm dünyaya aktarmak amacıyla düzenlenmiştir.

15 Temmuz Derneği tarafından darbe girişiminin 7. yıl dönümü dolayısıyla "O An" adlı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleşen sergi, Galata Kulesi'nin 3. katında ziyaretçilerle buluştu.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları milli hafızada canlı tutmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yer alan fotoğrafların Türk milleti ve devleti adına hem gurur hem de utanç kareleri olduğunu dile getirdi.

Turunç, bu yüzyılda Türkiye'de demokrasiye kast etmek isteyenlerin varlığının utanılacak bir şey olduğunu vurgulayarak, "Gelişmiş ülkelerde insanlar demokratik biçimde yollarını çizmelidir. Ancak 15 Temmuz'u yapan insanlar özellikle emperyalist güçlerin kurgularıyla bu eylemleri gerçekleştirdi. Mahkemelerin çoğunu takip ettik. Hep inkar ve hikaye anlatmayı tercih ettiler ama millet bunların gerçek yüzünü tanımış oldu." ifadelerini kullandı.

Sergiyi Galata Kulesi'nde düzenleyerek 15 Temmuz'un anlamını tüm dünyaya aktarmak istediklerini kaydeden Turunç, "Bu mekana dünyanın dört bir yanından turist geliyor. Onların da Türkiye'de yaşananlardan haberdar olmaları ve kendi memleketlerinde de böyle şeylere kalkışanlar olabileceğini hatırlatmak açısından faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

Darbe girişiminin zihinlere kazınmış fotoğraflarının ve 15 Temmuz Derneğinin darbe girişiminin birinci yıl dönümünde yaptığı fotoğraf yarışmasında dereceye giren karelerin yer aldığı sergi, bir hafta boyunca görülebilecek.