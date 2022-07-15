15 Temmuz'da meydanlar doldu taştı

Yozgat'ta hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Daha sonra yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanında buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Hain darbe girişimine karşı tek vücut olan vatandaşlar, birlik beraberlik ve kaynaşma örneği gösterdi.

Cenker Doğan adlı vatandaş, "Milletimizin 15 Temmuz'a vermiş olduğu tepki ve büyük dirence, milletimizin devlet olan bağlılığı ve milletimizin bir arada olmasının sevinci 15 Temmuz'da yerinde yaşatılıyor. Ne mutlu Türküm diyene. Bu ruh her zaman bu memleketin insanlarının birer göstergesi olacaktır. Rabbim bundan sonra bizlere yeniden 15 Temmuz'ları yaşatmasın. Birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkede yaşamayı nasip etsin. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz bizim tarihimize her zaman yeni bir başlangıcın bir simgesi olacak" dedi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat