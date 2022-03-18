ANKARA (İHA) - 15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı

ANKARA 15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı.

15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' adlı serginin açılışı Cumhuriyet Müzesi 'Sığınak Sanat ve Teknoloji Alanı' sergi salonunda yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın resmi açılışını gerçekleştirdiği 'Belki Sonra' sergisi, Cumhuriyet Müzesi 'Sığınak Sanat ve Teknoloji Alanı' sergi salonunda açıldı. Sergi, 15 sanatçının video, heykel, obje ve resimden oluşan 25 özgün eserini içeriyor. 5 oda ve 1 ana mekan olmak üzere 6 odayı barındıran ve iki bölümden oluşan sergi 15 Mayıs'a 2022 kadar ziyaretçilerini bekliyor.

"İçinde bulunduğumuz mekan 1960'lara kadar İkinci Meclis olarak Türkiye'ye, milletimize hizmet etmiş"

'Belki Sonra' adlı sergisinin açılış etkinliğinde konuşan Alpaslan, Sığınak Sanat ve Teknoloji Alanı'nın çok önemli bir mekan olduğunun altını çizerek, "Yaptığımız çalışmalar ve restorasyon sonucunda bu önemli mekanı kültür ve sanat camiasına kültür ve sanat etkinlikleri için hazır hale getirdik. Böyle bir çalışmayı yaptığımızdan dolayı memnuniyetimi ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. İçinde bulunduğumuz mekan 1960'lara kadar İkinci Meclis olarak Türkiye'ye, milletimize hizmet etmiş. 1942'li yıllarda o savaş ortamında meclisin savaş ortamında çalışabilmesine imkan sağlamak için sığınak olarak düzenlenmiş bir mekan. 1960'lardan sonra da Cumhuriyet Müzesi olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Biz kültür varlıklarımızı, özel yapılarımızı tekrar ihya etmek, milletimizin, ülkemizin hizmetine sunmak çerçevesinde bu restorasyon çalışmalarını tanımlayarak bu ilk sergiyle beraber kültür ve sanat camiasına, sanat ve teknoloji anlamında etkinliklerde bulunmak üzere hizmete açmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Programın açılış törenini ardından katılımcılarla sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.