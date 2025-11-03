Haberler

15 Aralık, Dünya Türk Dili Ailesi Günü İlan Edildi

Güncelleme:
UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda alınan kararla 15 Aralık, Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak kutlanacak. Bu karar, Türk dilinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43'üncü Genel Konferansı'nda 15 Aralık, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi.

Özbekistan'da gerçekleştirilen UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda 15 Aralık, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Ülkemiz ve kardeş Türk devletleri tarafından hazırlanan bu karar, Türk dünyasının ortak mirası olan Türk dilini korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen müşterek çabaları daha da güçlendirecektir. Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün Türk dünyasının kadim kentlerinden Özbekistan'ın Semerkant şehrinde ilan edilmiş olması da ayrıca özel bir anlam taşımaktadır. Bilindiği üzere, ünlü Türkolog Vilhelm Thomsen, 1889 yılında bulunan ve Türk dilinin bilinen ilk yazılı kaynakları olan 'Orhun Yazıtları'nın Türk dilinde yazıldığını 15 Aralık 1893 tarihinde uluslararası bilim dünyasına duyurmuştu. Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün Türk dünyası ile Türkçe bilen ve öğrenen dostlarımıza şimdiden kutlu olmasını dileriz" denildi.

ÇELİK: TÜRK DÜNYASI İÇİN KUTLU OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de alınan kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Bugün alınan karar, Türk Dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olsun. UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nın bugün gerçekleştirilen oturumunda çok önemli bir karara imza attı. Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
