15. Antalya Kitap Fuarı'nda Ziyaretçi Akını

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, 7'nci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Hafta içi olması sebebiyle, gündüz saatlerinde daha çok okullardan gelen öğrenci grupları renkli görüntüler oluştururken, akşam saatlerinde yetişkinlerin ilgisiyle fuar edebiyat şölenine dönüşüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe' temasıyla 15'incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, 7'nci gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 260 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevini kitapseverlerle bir araya getirdiği Antalya Kitap Fuarı, gündüz saatlerinde okul gruplarıyla gelen çok sayıda öğrenciyi misafir ederken, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte de her yaştan okurun buluştuğu bir şölen alanına dönüşüyor.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç okurların kolay şekilde fuara ulaşabilmesi amacıyla okullara servis aracı göndererek, ücretsiz ulaşım sağlıyor. Gün boyunca fuar alanını dolduran ziyaretçiler, sayfaların arasında yeni dünyalara yelken açıyor. Antalya Kitap Fuarı'nın 7'nci gününde, Hidayet Karakuş, Burcu Bahar, Fatih Tuncay, Nilay Şanlı, İlyas Salman, Şahsene Camız, Zekiye Yüksel gibi önemli yazarlar sevenleriyle buluşup kitaplarını imzalarken, ziyaretçilerle fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

ZİYARETÇİLER FUARDAN MEMNUN

Kitapsever Mehtap Aydın Yalçındağ, "Her yıl bu fuara katılıyorum. Seve seve geliyorum çocuklarımla beraber. İmza gününe de denk gelirsek çok güzel oluyor. Amacımız çocuklarımızın hayatlarına katkı sunmak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne her daim teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Fuar ziyaretçisi Medine Nur Dayan ise "Fuar çok güzel. Ben bilim kurgu seviyorum, onlar benim daha çok dikkatimi çekti. Bir yazardan kitap aldım ve kitabımı da imzalatma fırsatım oldu. Bu fuara 2'nci gelişim. Her sene devam etmesini istiyorum" dedi. Kitapseverlerden Mine Şensoy, "Bence burası çok güzel bir yer. İnsanın okuma isteğini arttırıyor. Ben 8'nci sınıf öğrencisiyim. Burada YGS kitapları da var. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Haber: ANTALYA,