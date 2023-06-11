14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Gala Konseri ile Başladı

10-22 Haziran tarihleri arasındaki 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gala Konseri ile başladı. Konserde solist sanatçılar, ünlü bestecilerin seçkin opera eserlerinden örnekler seslendirdi. Festival, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerine ait etkinliklerle devam edecek.

14. ULUSLARARASI İstanbul Opera Festivali Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) düzenlenen "Gala Konser" ile başladı. Sanatseverler konseri uzun süre ayakta alkışladı.

10 ? 22 Haziran tarihleri arasındaki 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, dün akşam AKM'de düzenlenen "Gala Konser" ile başladı. Verdi, Bizet, Rossini, Puccini, Handel, Lehar, Offenbach'ın aryalarının yer aldığı konserde, solistlere Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası eşlik etti.

Depremzedeler ile şehit yakınlarının da katıldığı konserde solist sanatçılardan soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili, ünlü bestecilerin seçkin opera eserlerinden örnekler seslendirdi. Seyirciler, konseri uzun süre ayakta alkışladı.Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerine ait etkinliklerin yer aldığı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 12 ve 13 Haziran'da "Saraydan Kız Kaçırma", 15 Haziran'da "La Traviata", 18 Haziran'da "Andrea Chenier" 22 Haziran'da ise, "Aida Operası" ile AKM'de devam edecek.