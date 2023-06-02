14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Başlıyor

Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 10-22 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenecek festivalde 6 etkinlik gerçekleştirilecek.

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 10-22 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesinden (DOB) yapılan açıklamaya göre, yabancı konuk sanatçılarla rejisörlerin de yer alacağı festivalde 6 etkinlik gerçekleştirilecek.

Festival, 10 Haziran'da düzenlenecek aryalardan napolitenlere, türkülerden şarkılara ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örneklerin yer aldığı Gala konseri ile başlayacak. Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası, konserde soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili'ye eşlik edecek.

Düzenlendiği ilk yıldan itibaren İstanbul Opera Festival geleneği haline gelen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operası 12-13 Haziran'da sahnelenecek.

Türk-Osmanlı kültür ve sanatından etkilenilerek 16. yüzyılda Batı Avrupa'da ortaya çıkan Turquerie akımının en güzel örneklerinden biri olan ve Mozart'ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği eseri rejisör Caner Akın sahneye koydu.

Eser, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile seyirci karşısında olacak.

Solist Ufuk Toker'in "Belmonte", Selim Borak'ın "Selim Paşa" rolünü yorumlayacağı eserde, Kenan Dağaşan ve Umut Tingür "Osmin", Ceren Aydın ve Evren Işık Yasemin "Konstanze", Ayşenur Ayyıldız Haksoy ve Ecem Yazoğlu "Blonde", Serkan Bodur ve Berk Dalkılıç "Pedrillo", Yusuf Eren Maden ve Ali Ada Peker ise "Çocuk" rolünü dönüşümlü olarak canlandıracak.

Zdravko Lazarov yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosu'nun eşlik edeceği eserin koreografisini Tan Sağtürk üstlendi.

Festival kapsamında 15 Haziran'da "La Traviata", 18 Haziran'da "Andrea Chenier", 22 Haziran'da ise "Aida" eseri sahnelenecek.