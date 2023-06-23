14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Aida Operası ile sona erdi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Aida operası ile sona erdi. Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahnelediği eser, ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye koyuldu. Festival boyunca 6 etkinlik sanatseverler ile buluştu.

Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneledikleri ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün en büyük prodüksiyonlarından biri olan, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Aida operası dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), seyirciyle buluştu. Solistleri, korosu, dansçıları ve görkemli rejisi ile kapanışa damgasını vuran ve festival seyircisinden büyük alkış alan eseri ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koydu.

FESTİVAL BOYUNCA 6 ETKİNLİK SANATSEVERLER İLE BULUŞTU

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahnelediği Gala Konser ve Saraydan Kız Kaçırma, La Traviata, Andrea Chenier ve Aida operalarının yer aldığı muhteşem opera şöleni bu yıl, 10-22 Haziran tarihlerinde, sanatseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde dünyanın en önemli kültür-sanat merkezlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Tüm temsilleri kapalı gişe gerçekleşen 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, sanatseverleri AKM'nin Opera Salonu ve Tiyatro Salonunda ağırladı.