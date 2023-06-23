Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahnelediği 'Aida' eseri ile sona erdi. Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye koyulan eserde, sanatçılara İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Ankara-İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu eşlik etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, "Aida" ile sona erdi.

Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneledikleri eser, Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün önemli prodüksiyonlarından biri olan eseri, ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koydu.

Evren Ekşi'nin "Aida"yı yorumladığı İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin ünlü eserinde Efe Kışlalı, Jaklin Çarkçı, Murat Güney, Gökhan Ürben, Göktuğ Alpyaşar, Serkan Bodur ve Ayşenur Ayyıldız Haksoy da sahne aldı.

Eserde, sanatçılara İbrahim Yazıcı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrasının yanı sıra Paolo Villa yönetiminde Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu eşlik etti.

Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını, etkileyici müzik, dans, dekor ve kostümlerle aktaran eserde, MDTİst dansçıları da özel bir koreografiyi yorumladı.