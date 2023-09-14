14. Uluslararası Dergi Günleri Sirkeci Tren Garı'nda yapılacak
Uluslararası Dergi Günleri, 12-15 Ekim tarihleri arasında Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenecek. Etkinlikte, okul dergiciliği merkeze alınacak ve ulusal ve uluslararası dergiler, gençlik dergileri, okul dergileri, fanzin dergiler, online dergiler ve kültürel yayın yapan kurumların dergileri sergilenecek. Ayrıca, kültürel etkinlikler, söyleşiler, buluşmalar ve seminerler de gerçekleştirilecek.
14. Uluslararası Dergi Günleri, tarihi Sirkeci Tren Garı'nda yapılacak.
Uluslararası Dergiler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ilki 2010'da gerçekleştirilen etkinlik, 12-15 Ekim'de okurun beğenisine sunulacak.
Bu sene "Okul Dergiciliğini" merkeze alan etkinlikte, ulusal ve uluslararası dergiler, gençlik dergileri, okul dergileri, fanzin dergiler, online dergiler, kurum ve kuruluşların kültürel yayın yapan dergileri meraklılarıyla buluşacak.
Kültürel etkinlikler, söyleşi, buluşma ve seminerlerin de yapılacağı etkinliğe kayıt olmak isteyen dergiler "www.dergibir.com" internet sayfası üzerinden başvuru yapabilecek.