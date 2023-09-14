14. Uluslararası Dergi Günleri Sirkeci Tren Garı'nda yapılacak

Uluslararası Dergi Günleri, 12-15 Ekim tarihleri arasında Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenecek. Etkinlikte, okul dergiciliği merkeze alınacak ve ulusal ve uluslararası dergiler, gençlik dergileri, okul dergileri, fanzin dergiler, online dergiler ve kültürel yayın yapan kurumların dergileri sergilenecek. Ayrıca, kültürel etkinlikler, söyleşiler, buluşmalar ve seminerler de gerçekleştirilecek.