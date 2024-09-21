1388 Yılında İnşa Edilen Çeşme Restore Edildi

Balıkesir'de, Osmanlı döneminde 1388 yılında inşa edilen çeşme, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Geçmişten Günümüze Emanetin Yaşatılması Projesi" kapsamında restore edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan projenin ilk çalışması Balıkesir'de tamamlandı.

Ekiplerin arızaları giderdiği, aslına uygun olarak restore ettiği Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki 636 yıllık Yıldırım Camii Çeşmesi, yeniden halkın kullanımına açıldı.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, gazetecilere, deforme olan çeşmenin önce taş temizliğini yaptıklarını, derzleri sökerek aslına uygun şekilde yenilediklerini söyledi.

Çeşme yapısına alaturka kiremitler döşediklerini, ahşap bölümünün bakımını da aslına uygun yaptıklarını, musluğunu değiştirip su içme tasları koyduklarını belirten Akıllı, şöyle konuştu:

"Burası trafiğe kapalı bir yol. Bu çeşme gün içinde bölgedeki esnafımızın da çokça istifade ettiği bir çeşmeydi. Hamdolsun, bu çeşmeyi ihya ederek insanlarımıza yeniden kazandırdık. Çeşmeyi kullanan tüm vatandaşlarımız bize çok teşekkür ediyorlar hatta bazı kendi bildikleri çeşmeler noktasında bizden destek istiyorlar, inşallah onun için de bir çalışma başlatacağız."

Çevre esnafından Sudenaz Kılıç, çeşmeyi sık sık kullandıklarını dile getirdi.

Restorasyonu çok beğendiklerini ifade eden Kılıç, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Çeşmenin eskiden su tesisatında bir sıkıntı vardı, sürekli arızalanıyordu şimdi o da giderildi. Bu durum hepimiz için çok iyi oldu." dedi.