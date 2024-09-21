Üye Girişi
Haberler

1388 Yılında İnşa Edilen Çeşme Restore Edildi

1388 Yılında İnşa Edilen Çeşme Restore Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de, Osmanlı dönemine ait 636 yıllık Yıldırım Camii Çeşmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restore projesi kapsamında yenilendi ve halkın kullanımına açıldı.

Balıkesir'de, Osmanlı döneminde 1388 yılında inşa edilen çeşme, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Geçmişten Günümüze Emanetin Yaşatılması Projesi" kapsamında restore edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan projenin ilk çalışması Balıkesir'de tamamlandı.

Ekiplerin arızaları giderdiği, aslına uygun olarak restore ettiği Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki 636 yıllık Yıldırım Camii Çeşmesi, yeniden halkın kullanımına açıldı.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, gazetecilere, deforme olan çeşmenin önce taş temizliğini yaptıklarını, derzleri sökerek aslına uygun şekilde yenilediklerini söyledi.

Çeşme yapısına alaturka kiremitler döşediklerini, ahşap bölümünün bakımını da aslına uygun yaptıklarını, musluğunu değiştirip su içme tasları koyduklarını belirten Akıllı, şöyle konuştu:

"Burası trafiğe kapalı bir yol. Bu çeşme gün içinde bölgedeki esnafımızın da çokça istifade ettiği bir çeşmeydi. Hamdolsun, bu çeşmeyi ihya ederek insanlarımıza yeniden kazandırdık. Çeşmeyi kullanan tüm vatandaşlarımız bize çok teşekkür ediyorlar hatta bazı kendi bildikleri çeşmeler noktasında bizden destek istiyorlar, inşallah onun için de bir çalışma başlatacağız."

Çevre esnafından Sudenaz Kılıç, çeşmeyi sık sık kullandıklarını dile getirdi.

Restorasyonu çok beğendiklerini ifade eden Kılıç, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Çeşmenin eskiden su tesisatında bir sıkıntı vardı, sürekli arızalanıyordu şimdi o da giderildi. Bu durum hepimiz için çok iyi oldu." dedi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Kültür Sanat

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yerel Haberler Kültür Sanat Osmanlı Kültür Turizm Çeşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

2 emekçi son nefeslerini bu sepetin altında verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });