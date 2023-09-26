13. Phaselis Festivali'nde Gökhan Aybulus ve Cameratalia Quintet Sahne Aldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 13'üncü Phaselis Festivali'nde ünlü piyanist Gökhan Aybulus ve Cameratalia Quintet sahne aldı. Konserde birçok eser seslendirildi ve sanatçılar büyük alkış aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 13'üncü Phaselis Festivali'nde sahneye ünlü piyanist Gökhan Aybulus ve Cameratalia Quintet çıktı.

Kemer ilçesinin 2 bin yıllık tarihi dokusuyla en çok ziyaret edilen antik şehri olan Phaselis Antik Kenti'nde, Kemer Yöresi Tanım Vakfı (KETAV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Phaselis Festivali'nin 3'üncü gün konserinde Gökhan Aybulus ve Cameratalia Quintet sahneye çıktı.

Ünlü piyanist Gökhan Aybulus sahnede Ulvi Cemal Erkin'den Duyuşlar, Küçük Çoban ve Zeybek Havası'na kadar birçok eseri sanatseverlerle buluşturdu. Cameratalia Quintet'te kemanda Can Özhan ve Fahrettin Arda, viyolada Sevinç Duran Yalaz, viyolonselde Pelin Baysal Ateşok ve kontrbasta Burak Karcı ise Sultan Abdülaziz'in Valse Davet, Kaptanzade Ali Rıza Bey'den Denizde Akşam isimli eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Son olarak Gökhan Aybulus ve Cameratalia Quintet birlikte Frederic Chopin'in eserlerini çaldı. Yaklaşık 1 saat süren konserin tamamlanmasıyla festivale gelenler sanatçıları ayakta alkışladı. 13'üncü Phaselis Festivali'nin son gününde Flapper Swing sahneye çıkacak. (DHA)