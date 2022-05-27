12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı - Haberler

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12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı

AA - Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı

12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı.

12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlene kongrenin açılışında konuşan Vali Fuat Gürel, etkinliğin Karabük'te yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sağlık kongrelerinde konuyla ilgili meslektaşların bir araya geldiğini belirten Gürel, "Bilgi birikiminin paylaşılması ve yeni bilgilerin gündeme getirilmesi eğitim sürecini beraberinde getiriyor. Bu tür kongrelerden çok önemli sonuçlar çıktığını biliyoruz. Yeni bilgilerin elde edilmesi adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Gürel, sağlık kongrelerinin yapıldığı bölgenin tanıtımına da katkı sağladığını ifade etti.

Kongre, 29 Mayıs'ta sona erecek.

AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Haberler

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