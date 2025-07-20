12 Punto 2025'te ödüller sahiplerini buldu

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT 12 Punto" ödül töreniyle sona erdi.

TRT 2'den canlı yayınlanan Feriye'deki ödül törenine TRT yönetimi, TRT ve tabii'nin ekran yüzleri, programın ulusal ve uluslararası jürisi ile kültür ve sanat dünyasından davetliler katıldı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Mücahid Eker, açılışta yaptığı konuşmada sinemayı yeniden anlamlı bir zemine taşımanın ve sahici hikayelerin izleyiciyle buluşmasına katkı sunmanın çok önemli ve çok hayati bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu ihtiyaca cevap vermek için TRT olarak gayret gösterdiklerini dile getiren Eker, "Bu bağlamda tüm bu dayatma, baskı ve saldırılardan sıdkı sıyrılan ve adımlayacak yeni yollar arayan sinemacılar için bir işaret fişeği olması maksadıyla 2019 yılında 12 Punto'yu hayata geçirmiştik, bu yıl yedincisini düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. 12 Punto, ödüllü yönetmen ve yapımcıları, senaristleri, senaryo danışmanlarını, önemli festivallerin programcılarını, satış şirketlerinin temsilcilerini ve dünya sinemasının önde gelen şirketlerinin yöneticilerini, yani sinemanın tüm paydaşlarını bir araya getiren ve hepimizin gurur duyduğu güçlü bir platform haline geldi." dedi.

"Bizi biz yapan değerlerimizi merkeze alan projeleri önemsiyoruz"

Hedeflerinden birinin de Türk sinemasına destek olmak ve sektöre nitelikli eserler kazandırmak olduğunu vurgulayan Eker, şunları kaydetti:

"Zira bu kadim topraklardan dünyaya armağan edebileceğimiz nice özgün hikayelerimiz, temsil ettikleri değerlerle insanlığın ortak mirasını bereketlendirecek nice kahramanlarımız olduğunun farkındayız. Dolayısıyla biz kendi hikayelerimizi, kültürel zenginliğimizi, bizi biz yapan değerlerimizi merkeze alan projeleri önemsiyoruz ve bunları destekliyoruz. Bu projelere senaryonun ortaya çıkışından dağıtım aşamasına ve uluslararası bağlantılarının kurulmasına kadar her adımda destek veriyoruz. Uluslararası yolculuklarında onlara adeta yaren oluyoruz. Böylelikle hem sinemamıza taze bir soluk getiriyoruz, hem de adeta insanlığa kültür-sanat cephesinden taarruz eden mahfiller karşısında savunma haklarımızı tahkim ediyoruz."

Mücahid Eker, 12 Punto'da ödüle hak kazanan projelerin ve TRT Sinema ile ortak yapımcılığını üstlendikleri filmlerin imza attığı başarıların doğru bir yolda gidildiğinin işaretleri olduğunu ifade ederek, "Sadece son 4 yılda animasyondan ana akıma, çocuk filmlerinden arthouse'a kadar geniş bir yelpazede TRT ortak yapımı 91 filmimiz dünyanın en önemli festivallerinde toplam 466 ödüle layık görüldü. Daha proje aşamasından bildiğimiz platformumuz vesilesiyle şekle şemale bürünen yapımların elde ettiği bu başarılar bizi her seferinde bir sonrası için daha fazla heyecanlandırıyor ve motive ediyor." görüşünü paylaştı.

Hafta boyunca devam eden etkinliklere değinen ve programa katkıda bulunanlara teşekkür eden Eker, "12 Punto bu yıl da sinemayı gönülden seven herkese her anıyla dopdolu sinema günleri yaşattı." diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende, bu yıl 13-20 Temmuz arasında, 35 farklı ülkeden 60'a yakın sinemacının katılımıyla düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2025" ödülleri sahiplerini buldu.

Dünya sinemasının önemli beş isminden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucu dört projeye "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü", üç projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", üç projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve altı projeye "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verildi.

TRT ve Saraybosna Film Festivali işbirliği ile finalist projelerden birine ayrıca "Saraybosna Film Festivali Cinelink Yapımcı Ödülü" verildi.

Ödüller, TRT Genel Müdür Yardımcıları Mücahid Eker, Osman Bilgin, Serhat Eroğlu, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hale Kaplan ile jüriden yönetmen Andrey Zvyagintsev, yönetmen Jessica Hausner, Altın Küre'nin Başkanı Helen Hoehne, ARTE France Cinema Genel Müdürü Olivier Pere ve Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri tarafından kazanan projelerin sahiplerine takdim edildi.

Yönetmen Kamal Aljafari ile yapımcı Hakan Sancaktutan "Beirut 1931", yönetmen Andrey Zvyagintsev ile yapımcı Yusuf Aslanyürek "Minotaur", yönetmen Lili Horvat ile yapımcı Mirsad Purivatr ve Mehmet Bahadır Er "My Notes on Mars", yönetmen Turkan Huseyn ile yapımcı Emil Necefov ve Emrah Kılıç "Dead Hasan" ile "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" aldı.

Yönetmen Tarık Ötgen ile yapımcı İpek Erden ve Tarık Ötgen "Varsayım" ile Saraybosna Film Festivali Cinelink Yapımcı Ödülü'ne değer görüldü.

Yönetmen Fikret Reyhan ile yapımcı Nizam Reyhan "Danalar ve İnsanlar", yönetmen Tarık Ötgen ile yapımcı İpek Erden ve Tarık Ötgen "Varsayım", yönetmen Belkıs Bayrak ile yapımcı Belkıs Bayrak ve Murat Yaşar Bayrak "Parlaktan Daha Parlak Bir Söz" ile "TRT Ortak Yapım Ödülü"ne layık görüldü.

Yönetmen Okan Açmak ile yapımcı Merve Sena Kılıç Haznevi "İkinci Uzun Metraj Film Projesi", yönetmen Burak Çevik ile yapımcı Burak Çevik "Tüm Yorgun Atlar", yönetmen Ümit Köreken ile yapımcı Nursen Çetin Köreken "Kaza" ile "TRT Ön Alım Ödülü"ne değer görüldü.

Yönetmen Yüksel Aksu ile yapımcı Ahmet Erdem ve Osman Enes Yakut "Bak Postacı Geliyor", yönetmen Adnan Güler ile yapımcı Ahmet Edebali "Hucurat", yönetmen Harun Korkmaz ile yapımcı Harun Korkmaz "İnsan İnsan", yönetmen Okan Akgün ile yapımcı Suat Köçer "Kiralık", yönetmen Kaan Atilla Taşkın ile yapımcı Mahnaz Tafaghi "Yeşil Yapraklı Kırmızı Domates", yönetmen Baran Mayda ile yapımcı Burhan Gün "Yüzleşme" ile TRT Proje Geliştirme Ödülü'nün sahibi oldu.

"Çünkü sahip olduğumuz tek şey sinema"

Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri, ödül verirken yaptığı konuşmada Filistin'de yaşananlara dikkati çekti.

Massri, tören sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklama Filistinli bir kadın ve bir sanatçı olduğunu belirterek, "Bana bir platform verildiğinde, halkım açlıktan ölürken, bombalanarak öldürülürken ve insanlıktan çıkarılırken, ilk düşündüğüm şey bu platformu nasıl kullanacağım, halkımın mesajını ve var olma hakkını duyurması için sesimi nasıl faydalı hale getirebileceğimdir. Yani bu bir son dakika fikri değildi. Bu benim önceliğim, gittiğim her yerde dürüst ve doğru olmak ve halkımı her zaman yanımda götürmek. Bugün Gazze'de 18 kişi açlıktan öldü. Eminim sosyal medyadan takip ediyorsunuzdur. Dünyadaki en güçlü rejimle, en büyük, en sofistike silahlı rejimle savaşıyoruz." dedi.

Hikaye anlatıcılarını destekleyen 12 Punto'da Filistin'in sesi olmanın daha çok anlamlı olduğunun altını çizen Massri, "Böyle bir yerde ve zamanda hikayemi nasıl anlatmayabilirim? Geldiğimden beri hissettiğim sevgi, dürüst olmak gerekirse kendimi güvende ve evimde hissediyorum. ve sadece kendim olmanın benim için kolay olduğunu hissediyorum." ifadesini kullandı.

Filistin söz konusu olduğunda sinemanın daha bir anlam kazandığına işaret eden Massri, "Çünkü sahip olduğumuz tek şey sinema. Var olma hakkınız olmadığında, sesinizi duyurabileceğiniz bir platform olmadığında, bir ülkeniz olmadığında, bir hükümetiniz olmadığında, sizi koruyabilecek ve haklarınızı koruyabilecek bir sisteminiz olmadığında, elinizde ne kalır; Hikayeniz. Peki hikayenizi nasıl anlatırsınız? Bir film ilk hedefinizdir, bu nedenle." diye konuştu.

Tören, ödül alanların teşekkür konuşmaları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.