Türk ve dünya sinemasının öne çıkan ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturan 12. Engelsiz Filmler Festivali başladı.

Paribu Cineverse ANKAmall'de kısa film yarışması kapsamındaki filmlerin gösterimiyle başlayan festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan festivalin yönetmeni Kıvanç Yalçıner, festivali diğer şehirlere de taşımak istediklerini söyledi.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalarda, önemli yapıtların sinemaseverlerle buluşacağını anlatan Yalçıner, yerli yapımların yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl, Mete Gümürhan'ın "Beraber", Büşra Bilginer'in "Kıyıda", Aslı Özge'nin "Kara Kutu", Aslıhan Ünaldı'nın "Suyun Üstü" ve Nehir Tuna'nın "Yurt" filmlerinin gösterileceğini bildirdi.

Uluslararası kısa film yarışması için ise 136 farklı ülkeden başvuru aldıklarını ve seçici kuruldan geçen 15 filmin finale kaldığını kaydeden Yalçıner, "Jüri, bu 15 filmi festival sırasında izleyiciyle beraber izleyerek en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödüllerinin sahiplerini belirleyecek. Her iki yarışmada izleyiciler de verdikleri oylarla seyirci özel ödülünün sahibini belirleyebiliyor." dedi.

Dünya sinemasında son yıllarda öne çıkan filmlere yer verdikleri "Kaleydoskop" bölümünde, 5 filmin seyirciyle buluşacağını aktaran Yalçıner, Norveç yapımı "Toprağın Şarkıları" filminin Türkiye'de ilk kez gösterileceğini söyledi.

Yalçıner, "Festivalde tüm filmler görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler içinse ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor. Ortopedik engeli olan, tekerlek sandalye kullanan sinemaseverler için uygun mekanları tercih ediyoruz." diye konuştu.

Festivalin yarışma bölümünde kazananlar, 13 Haziran saat 19.30'da Goethe-Institut'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Sinemaseverler, festival hakkında ayrıntılı bilgiye "engelsizfestival.com" adresinden ulaşabilecek.