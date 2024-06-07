Üye Girişi
Haberler

12. Engelsiz Filmler Festivali Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk ve dünya sinemasının ödüllü filmlerini buluşturan 12. Engelsiz Filmler Festivali başladı. Festivalde yerli ve uluslararası yapımların yanı sıra son yılların öne çıkan filmleri de seyirciyle buluşacak. Festivalde görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için ayrıntılı altyazı kullanılıyor.

Türk ve dünya sinemasının öne çıkan ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturan 12. Engelsiz Filmler Festivali başladı.

Paribu Cineverse ANKAmall'de kısa film yarışması kapsamındaki filmlerin gösterimiyle başlayan festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan festivalin yönetmeni Kıvanç Yalçıner, festivali diğer şehirlere de taşımak istediklerini söyledi.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalarda, önemli yapıtların sinemaseverlerle buluşacağını anlatan Yalçıner, yerli yapımların yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl, Mete Gümürhan'ın "Beraber", Büşra Bilginer'in "Kıyıda", Aslı Özge'nin "Kara Kutu", Aslıhan Ünaldı'nın "Suyun Üstü" ve Nehir Tuna'nın "Yurt" filmlerinin gösterileceğini bildirdi.

Uluslararası kısa film yarışması için ise 136 farklı ülkeden başvuru aldıklarını ve seçici kuruldan geçen 15 filmin finale kaldığını kaydeden Yalçıner, "Jüri, bu 15 filmi festival sırasında izleyiciyle beraber izleyerek en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödüllerinin sahiplerini belirleyecek. Her iki yarışmada izleyiciler de verdikleri oylarla seyirci özel ödülünün sahibini belirleyebiliyor." dedi.

Dünya sinemasında son yıllarda öne çıkan filmlere yer verdikleri "Kaleydoskop" bölümünde, 5 filmin seyirciyle buluşacağını aktaran Yalçıner, Norveç yapımı "Toprağın Şarkıları" filminin Türkiye'de ilk kez gösterileceğini söyledi.

Yalçıner, "Festivalde tüm filmler görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler içinse ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor. Ortopedik engeli olan, tekerlek sandalye kullanan sinemaseverler için uygun mekanları tercih ediyoruz." diye konuştu.

Festivalin yarışma bölümünde kazananlar, 13 Haziran saat 19.30'da Goethe-Institut'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Sinemaseverler, festival hakkında ayrıntılı bilgiye "engelsizfestival.com" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Dünya Kültür Sanat Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title