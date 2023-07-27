12. Alakır Doğa Kültür Şenlikleri ve 1. Uluslararası Sanat Festivali Başladı

Kumluca ilçesinde düzenlenen 12. Alakır Doğa Kültür Şenlikleri ve 1. Uluslararası Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle başladı. Etkinlikler kapsamında resim çalıştayı, seramik pişirim çalıştayı, ekolojik tekstil baskı çalıştayı gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra antik kent ziyaretleri ve yöresel lezzetlerin tadımı da yapılacak. Şenlikler, müzikli eğlencelerle sona erecek.

Kumluca ilçesinde düzenlenen 12. Alakır Doğa Kültür Şenlikleri ve 1. Uluslararası Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Karacaören Doğa Kültür Turizm Tanıtma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 12. Alakır Doğa Kültür Şenlikleri ve 1. Uluslar arası Sanat Festivali, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden ve yurt dışında alanlarında akademisyenlerin katılımıyla, Karacaören Mahallesi Karabük mevki, Hilmi Yılmaz Tesisleri'nde çeşitli sanatsal etkinliklerle başladı.

30 Temmuz'a gününe kadar sürecek etkinlikler kapsamında, katılımcılar tarafından yöre halkının da katılımıyla resim çalıştayı, seramik pişirim çalıştayı, ekolojik tekstil baskı çalıştayı, keçe çalıştayı, vitray çalıştayının yanı sıra, yörede bulunan antik kentlerin ziyareti, yöresel lezzetlerin tadımı, yöre halkının sosyo-kültürel yaşam öyküleri canlandırılacak.

Kumluca ilçesinde Karacaören Doğa Kültür Turizm Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada dernek olarak bu yıl 12'incisini gerçekleştirdikleri Alakır Doğa Kültür Şenlikleri'ni bu yıl 1.Uluslar arası Sanat Festivali'ni de dahil ederek taçlandırdıklarını söyledi.

Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin değişik üniversitelerinde alanlarında uzman akademisyenlerin katılımıyla seramik, resim, kumaş boyama gibi değişik sanatsal çalışmaların yapıldığını ifade eden Başar, "Şenliğimiz, festivalimiz çok güzel başladı ve devam ediyor. Yurt içinden ve yurt dışından çeşitli üniversitelerden akademisyen hocalarımız burada sanatlarını yansıtıyorlar. Yöre halkımızın ilgisi son derece güzel, inşallah gelecek yıllarda daha güzel ve kapsamlı bir şekilde bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

12. Alakır Doğa Kültür Şenlikleri koordinatörlerinden Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Emel Mülayim de en önemli etkinliklerin farklı metot ve yöntemlerle resim ve seramik pişirim çalışmaları olduğunu ifade etti.

Mülayim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alakır vadisinde bulunan Karacaören köyü Likya dönemi ve Roma dönemi yerleşkelerinden birisi. Bölgemizde önemli Rhodiapolis gibi, Olimpos gibi önemli antik kentlerimiz var ve bu antik kentlerimiz Roma dönemi seramiklerinin üretildiği bir kent. Burada özel pişirim tekniklerinden roku ve zagar dediğimiz alternatif pişirim tekniklerini köylülerimiz ile birlikte deneyimliyoruz. Bu sanat çalıştayının bir başka önemli yönü de doğa ile iç içe, Alakır Vadisi'nin korunması kapsamında sanatla dikkati çekmeyi düşündük ve buna halkımızı da dahil ettik. Halkımızın ilgisi çok güzel, buda bizleri mutlu ediyor."

12. Alakır Doğa Kültür Şenlikleri, 1. Uluslararası Sanat Festivali, geçmişteki eğlence kültürlerinin yansıtılması ve müzikli eğlencelerle sona erecek.