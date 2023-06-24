11. Uluslararası Soli Güneş Festivali Motive konseri ile başladı

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali, rap müziğin sevilen ismi Motive konseri ile başladı. Festivalde dans gösterileri, müzik dinletisi ve spor etkinlikleri yapıldı. Festivalin akşam bölümünde ise gençlerin yoğun ilgi gösterdiği rap şarkıcısı ve söz yazarı Motive konser verdi.

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali, rap müziğin sevilen ismi Motive konseri ile başladı.

Her yıl on binlerce insanı buluşturan Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin ilk gününde Motive sevenleriyle buluştu. Festivalin gündüz bölümünde Soli Arena konser alanında; dans gösterileri, müzik dinletisi ve spor etkinlikleri yapıldı. Alternatif enerji kaynaklarının anlatıldığı stantların yanı sıra Mersin tatlarının ve el ürünü yiyecek, hediyeliklerin yer aldığı festivalde çeşitli spor ve sanat toplulukları da gösterilerini sergileme imkanı buldu.

Festivalin akşam bölümünde ise gençlerin yoğun ilgi gösterdiği rap şarkıcısı ve söz yazarı Motive konser verdi. Çeşitli ışık ve ses gösterilerinin altında sevilen parçalarını seslendiren Motive'ye alanı dolduran on binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti.

Motive'ye sahnede çiçek veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, görev yaptığı süre boyunca her zaman genclerin taleplerine önem verdiklerini söyledi. Motive'yi yapılan anketlerde en fazla oyu alması nedeniyle getirdiklerinin altını çizen Başkan Tarhan, aydınlık Türkiye'nin gençlerin ellerinde yükseleceğini dile getirdi.

Festival; bugün düzenlenecek Haluk Levent konseri ve yarın düzenlenecek Simge Sağın konseri ile devam edecek.