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11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi, Aşık Veysel anıldı

11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi, Aşık Veysel anıldı

Kültür Sanat Haberleri

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen '11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın son gününde halk ozanı Aşık Veysel anıldı. Şiir buluşması, ulusal ve yabancı 24 şairin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen '11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın son gününde halk ozanı Aşık Veysel anıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve direktörlüğünü Haydar Ergülen'in yaptığı 11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 1-4 Haziran arasında ulusal ve yabancı 24 şairin katılımıyla yapıldı. Özdilek Sanat Merkezi'nde Portekiz, İtalya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'den katılan şairlerle yürütülen oturumlar; çocuk şiir atölyeleri, sergiler, anmalar ve şiir okumalarıyla tamamlandı.

Uluslararası Şiir Buluşması'nın son gününde ise halk ozanı Aşık Veysel anıldı. Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen anma programı yoğun katılımla gerçekleşti. Anma programında konuşan Metin Turan, Aşık Veysel'in 50'nci ölüm yılı olduğunu anımsatarak UNESCO tarafından 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak ilan edildiğini söyledi. Turan, Aşık Veysel'in hayatı, kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verdi. Ardından Max Greze müzik dinletisi ve şiir okumaları yapıldı.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Necip Fazıl Kısakürek Eskişehir Tepebaşı Kültür Sanat Haberler

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