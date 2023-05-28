11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’, yerli ve yabancı şairlerin katılımıyla 1 ile 4 Haziran günleri arasında yapılacak. Etkinlikte çeşitli oturumlar, şiir atölyeleri, şiir okumaları ve sergi etkinlikleri yer alacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen '11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması', yerli ve yabancı şairlerin katılımıyla 1 ile 4 Haziran günleri arasında yapılacak.

Eskişehir Şiir Buluşması, Özdilek Sanat Merkezi'nde çeşitli oturumlar ve etkinlikler ile bu yıl da vatandaşlarla buluşacak.

Buluşma, 2 Haziran Cuma günü saat 17: 00'de, etkinliğin onur konuğu Alova'nın imza töreni ile başlayacak. Ardından açılış töreni yapılacak ve Max Greze müzik dinletisi ile Eskişehir Polifonik Koro konseri katılımcılar ile buluşacak. 3 ve 4 Haziran günleri de şiir atölyeleri, şiir okumaları ve sergi etkinlikleri ile geçecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, tüm Eskişehirlileri 11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'na davet etti.