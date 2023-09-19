11. Uluslararası Antakya Film Festivali Başlıyor

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Antakya Film Festivali, 13-19 Ekim arasında Antakya'da sinemaseverleri ağırlayacak. Festivalde film gösterimleri, sektörel buluşmalar ve çeşitli etkinlikler yer alacak. Festival için 400 film başvurusu yapıldı ve ünlü isimler de destek verdi. Festival, Zeynep Öykü konseri ve ödül töreniyle sona erecek.

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Uluslararası Antakya Film Festivali", 13-19 Ekim arasında Antakya'da sinemaseverleri ağırlayacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, konteyner yerleşkelerinde film gösterimleri, sektörel buluşmalar ve çeşitli etkinlikler katılımcıların beğenisine sunulacak.

Bu yıl "Antakya Varsa Ben de Varım" mottosuyla gerçekleştirilecek festivale, yurt içi ve yurt dışından 400 film başvuru yaptı.

Festival için gerçekleştirilen "Antakya Varsa Ben de Varım" video destek kampanyasına da aralarında İlber Ortaylı, Tilbe Saran, Haldun Dormen, Ahmet Mümtaz Taylan, Meltem Cumbul, Başak Tuncel, Feryal Bayram, Şükran Aktı ve Yağmur Üçkardeş'in bulunduğu ünlü isimler yolladıkları videolarla desteklerini bildirdi.

Ayrıca arp sanatçısı Zeynep Öykü'nün de 14 Ekim'de konser vereceği festival, 19 Ekim'de festival yarışmasında ödüllerin sahiplerini bulacağı törenle sona erecek.