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11. Konya Kitap Günleri 'Filistin, Kudüs ve Gazze' Temasıyla Başladı

11. Konya Kitap Günleri 'Filistin, Kudüs ve Gazze' Temasıyla Başladı
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Konya'da düzenlenen 11. Kitap Günleri, bu yıl 'Filistin, Kudüs ve Gazze' temasıyla kapılarını okurseverlere açtı. Etkinlikte 250 yayınevi ve yazar katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu yılki temanın insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla belirlendiğini ifade etti.

KONYA'da bu yıl 11'incisi düzenlenen ' Konya Kitap Günleri', ' Filistin, Kudüs ve Gazze ' teması ve 'Özgürlük için oku' mottosuyla kapılarına okurseverlere açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşen ' Konya Kitap Günleri'ne 250 yayınevi ve 250 yazar katıldı. Kitap günlerinin teması ' Filistin, Kudüs ve Gazze' mottosu ise 'Özgürlük İçin Oku 'olarak belirlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzyıllardır kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya'nın sanayi, tarım, spor şehri kimliğinin yanında sanat ve kültürel yönüyle de öne çıkan Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Altay, "Bu yıl Konya Kitap Günleri'ndeki temamız Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve soykırımdan dolayı 'Filistin, Kudüs ve Gazze' olacak. Mottomuz ise 'Özgürlük için Oku.' Başta Konya'mızdan olmak üzere bölge illerden ve Türkiye'nin dört bir yanından 7'den 70'e tüm kitapseverleri 27 Ekim'e kadar devam edecek Konya Kitap Günleri'ne davet ediyorum." diye konuştu. Türkçe öğretmeni ve çocuk kitapları yazarı Şenay Değerli Türkmen, "Konya Kitap Günleri'nde bize bu fırsatın verildiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Çocuklar ile bir araya gelip okurlar ile haşır neşir olmak kitap sevgisini aşılamak istiyorum. Umarım çocukların ileride daha başarılı olmaları adına etkileyebiliriz" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gültekin Türkmen, "Hem gençlerimiz ile buluştuk hem de kitapların öneminden kitapların hayatımıza kattığı yararlardan detaylı bir şekilde nasıl faydalanmaları gerektiğini konuştuk."dedi. Eğitimci yazar Keriman Çelik de "Konya Kitap Günleri'nde buluşmak çok güzel. Özellikle genç neslimizi bekliyoruz. Genç nesilin eğitimi için bir kitap çok önemli. Genç neslimizin geçmişini ve geleceğini anlayabilmesi için mutlaka 11'inci Konya Kitap Günleri'ne gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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