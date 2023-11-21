11. Boğaziçi Film Festivali Afişi Modern ve Geleneksel Ögeleri Birleştiriyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali'nin afişinde, modern ve geleneksel ögeler bir arada kullanıldı. Festival, 9-16 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak ve Türk ve dünya sinemasından örneklerin yanı sıra ustalık sınıfları ve söyleşiler de gerçekleştirilecek. Afiş, Klein mavisinin geometrik formu ve tezhip süslemeleriyle çağdaş ve geleneksel unsurları birleştiriyor.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "11. Boğaziçi Film Festivali"nin afişinde, modern ve geleneksel ögeler bir arada kullanıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 9-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak festivalin afişinde minyatür sanatçısı Onur Hastürk'ün imzası bulunuyor.

Festivalin dinamizminin ve zengin kültürünün ön plana çıkarıldığı afiş, klein mavisinin geometrik formu ile çağdaş ve güncel bir bakış açısını temsil ederken, etrafındaki tezhip süslemeleri ise geleneği yansıtıyor.

Afişin üst kısmında konumlanan ve altın motiflerle tasarlanan yunus deseniyle "Altın Yunus" ödüllerine ve festivalin prestijine vurgu yapan Hastürk, renk seçiminde kontrastı vurgulayarak görsel etkiyi artırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek festivalde, Türk ve dünya sinemasından örneklerin yanı sıra ustalık sınıfları ve söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Festival ile ilgili tüm bilgilere, "bogazicifilmfestivali.com" adresi ile festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek.