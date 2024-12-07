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11. Bodrum Sağlık Vakfı Sanat Çalıştayı Gerçekleşti

11. Bodrum Sağlık Vakfı Sanat Çalıştayı Gerçekleşti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Sağlık Vakfı'nın düzenlediği 11. Sanat Çalıştayı, farklı üniversitelerden katılımcılarla birlikte seramik, tekstil, heykel, dijital sanat ve mozaik uygulamaları gibi çeşitli sanat çalışmalarını bir araya getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "11. Bodrum Sağlık Vakfı Sanat Çalıştayı yapıldı.

Bodrum Sağlık Vakfı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile düzenlenen çalıştayda, "Seramik Sıraltı Dekor Tekniği, Tekstil Baskı, Heykel Çalışmaları, Dijital Sanat ve Mozaik Uygulamaları" gerçekleştirildi.

Bodrum Sağlık Vakfı Gamze Çarmıklı İş ve Sanat Atölyelerinde eğitmenler Sema Sakar Akkız, Sedat Çayır ve Ezgi Bal yönetiminde gerçekleşen programda, farklı tasarımlar geliştirilebilmesi ve özel gereksinimli bireylerin sanata dair vizyonlarının genişletilmesi amaçlandı.

Çalıştayda, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden seramik, tekstil tasarım, grafik tasarım ve dijital sanat ve mozaik alanlarında çalışan deneyimli akademisyen ve sanatçılar da yer aldı.

Vakıf Başkanı Numan Balaban, 143 katılımcıyla beş gün süren çalıştayın güzel geçtiğini ifade ederek, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in de arasında olduğu protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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