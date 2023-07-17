Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu işbirliğinde düzenlenen sempozyum, Ankara'da başladı. Sempozyum, TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde yapılan açılış programıyla başladı ve iki gün sürecek. Açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Lozan Barış Antlaşması'nın Türk ulusuna karşı planlanan büyük bir yok etme girişiminin yıkılışını simgelediğini belirtti.

"100. Yılında Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu" TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde düzenlenen açılış programıyla Ankara'da başladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu işbirliğinde yapılan sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Kurtuluş Savaşı Müzesi olan 1. Meclis binasında düzenlenen açılış töreninde, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Lozan Barış Antlaşması, Türk ulusuna karşı yüzyıllarca planlanan ve Sevr Antlaşması ile başarıya ulaştığı tasavvur edilen büyük bir yok etme girişiminin yıkılışını yani Sevr'in yıkılışını simgelemektedir." dedi.

Açılış programının, Milli Mücadeleyi yürüten ve Lozan Barış Antlaşmasını onaylayan Gazi Meclisi'nin ilk binasında yapılmasının önemine dikkati çeken Yıldız, "Türk milleti, kendisine Sevr ile biçilen kadere boyun eğmeyerek, vatan toprağını korumak için yürüttüğü cansiperane savunmanın sonucunda masaya galip bir ülke olarak oturmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.

"İki bölüm halinde 8 ay süren müzakereler, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi mazlum milletler tarafından dikkate alınmış, izlenmiş ve küresel planda tam bağımsızlık fikrinin parlamasını sağlayan bir meşale olmuştur." diyen Yıldız, Türkiye'nin 1923'ten bu yana fark yaratma kapasitesine sahip özgün bir aktör olduğunu vurguladı.

Devletin zengin arşivine de değinen Yıldız, "Arşivimizden şüphe etmemize sebep olacak bir şey yok. Biz en arşivci milletlerden biriyiz. Gerek Osmanlı dönemi, gerek Cumhuriyetin ilk yılları. Sadece bizim değil, yabancı araştırmacıların da gıpta ettiği bir arşiv var." dedi.

Türkiye'nin "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesiyle elde edinilen kazanımları sağlamlaştırma hedefi olduğunu belirten Yıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu önemli yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugünlere ulaşmamızda emeği olan tüm devlet insanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum."

"100. Yılında Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu" iki gün sürecek.