'100'üncü Yıl Marşı', 30 Ağustos'ta ilk kez seslendirilecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) tarafından bestelenen '100'üncü Yıl Marşı', 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk kez Beştepe'de seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek etkinliklerin hazırlıkları tamamlandı. Etkinliklere yaklaşık 4 bin 500 kişinin katılımı öngörülürken, askeri bando ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sonrası, İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan film, ilk kez izleyiciyle buluşacak. Film gösteriminden sonra şarkıcı Ferhat Göçer konser verecek. Devamında ise CSO tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak bestelenen 4 eser, ilk kez Beştepe'de seslendirilecek ve jürinin beğenisine sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk 4'te yer alan marşların söz yazarı ve bestecilerine ödüllerini takdim edecek. Ardından 1'inci seçilen marş, tüm orkestraların katılımıyla seslendirilecek. Ayrıca, 1200 dronla hava gösterisi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, etkinlikler kapsamında toplam 1071 kişiden oluşan askeri bando ve müzik gruplarının sahne alacağını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir program düzenleyeceğiz. Amacımız 100 yıllık Cumhuriyetimize yakışır bir marş hediye etmek" dedi. (DHA)