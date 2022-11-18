10 yaşındaki minik Ecrin ilmek ilmek kilim dokuyor

Unutulmaya yüz tutmuş Kilim dokumasını minik elleriyle dokuyor, okul harçlığını çıkarıyor

ŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Projesi adı altında halk eğitim bünyesinde kaymakamlık desteğiyle açılan mahalle arası kilim kursları 10 yaşındaki Ecrin Ürek'in, ilgi odağı oldu. Annesinin usta öretici olduğu kursta kursiyer olan mahalledeki kadınlarla birlikte kursa giden Ecrin, yetişkin bir kursiyer gibi ilmek ilmek kilim dokuyor.

Uludere ilçesinde halk eğitim merkezi bünyesinde açılan Hayat Boy Öğrenme Projesinde açılan kurslar vatandaşların zamanlarının değerlendirme yeri olarak ilgi görüyor. Bu ilgiyi gösterenlerden biri de 10 yaşındaki Ecrin Ürek oldu. Ürek, usta öğretici olan annesiyle kursa giderek atölyede yapılan işe merak uyandırıp ilgi göstermeye başladı. Hayali çocuk doktoru olmak olan Ecrin Ürek, ilk kilimini 30 günde bitirdi.

İlk kilimini hatıra olarak saklayan minik Ecrin yeni yapacağı kilimleri satarak okul harçlığını çıkarmayı hedefliyor. Ürek, "Kilim dokumayı çok seviyorum. Yaz tatilinin başında kilim dokumaya başladım, dokumayı annem öğretti. Öğretmesini kendim talep ettim, kilim dokumak istiyordum bir önce. Kursa geldiğimde tüm kursiyerler kilim dokuyordu. Bende çok istiyordum; yaz tatilinde kilim dokumayı öğrenmek istediğimi anneme söyledim. Annemde bana kilim dokumayı öğretti. Şimdiye kadar bir kilim bitirdim. Yeni başladığımı da yarıladım. Kilim dokumak hobim, ilk kilimimi 30 günde bitirdim. Büyünce çocuk doktoru olmak istiyorum" dedi.