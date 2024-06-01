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10 Yaşındaki Lösemi Hastası Muhammed, Ablasından Yapılan İlik Nakliyle Hayata Tutundu

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Adana'da 10 yaşındaki lösemi hastası Muhammed Mansur Elçi, ablasından yapılan ilik nakliyle yeniden hayata tutundu. Muhammed'in sağlığına kavuşabilmesi için doktorlar ilik nakli olmasına karar verdi. Yapılan testler sonucunda Muhammed'in 13 yaşındaki ablası Elvin'den alınacak iliğin uygun olduğu müjdesi verildi. Şubat ayında gerçekleştirilen nakille Muhammed, ikinci kez hayata tutundu.

Adana'da 10 yaşındaki lösemi hastası Muhammed Mansur Elçi, ablasından yapılan ilik nakliyle yeniden hayata tutundu.

Yaklaşık 3 yıl önce lösemi teşhisi konulan küçük Muhammed, özel bir hastanede tedavi olmak için babasıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinden Adana'ya geldi.

Teşhisin ardından okula gidemeyen Muhammed, yaklaşık 9 ay süren kemoterapi süreciyle hastalığını yenmeyi başardı.

Bu süreçte kontrolleri devam eden Muhammed'in geçen yıl hastalığı yeniden nüksetti.

Muhammed'in sağlığına kavuşabilmesi için doktorlar ilik nakli olmasına karar verdi. Yapılan testler sonucunda Muhammed'in 13 yaşındaki ablası Elvin'den alınacak iliğin uygun olduğu müjdesi verildi.

Şubat ayında özel bir hastanede gerçekleştirilen nakille Muhammed, ikinci kez hayata tutundu.

"Nakil olamayıp, aylarca bekleyen de var"

Evlatlarının yeniden sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan aile, kontrolleri devam eden Muhammed'in yeniden hastalığının nüksetmemesi için kaldıkları hastane lojmanında kritik 6 aylık sürecin tamamlanmasını bekliyor.

Baba İdris Elçi, AA muhabirine, 2021 yılında Muhammed'in vücudunda morluklar oluşması üzerine yaşadıkları Şırnak'ta doktora götürdüğünü ve yapılan tetkiklerde oğluna lösemi teşhisi konulduğunu söyledi.

Hastalığı öğrenmesinin ardından yaptığı araştırmayla oğlunu tedavi için hemen Adana'da özel bir hastaneye getirdiğini anlatan baba Elçi, "Daha donanımlı bir hastane istedik. Bize burayı tavsiye ettiler. Bayağı bir araştırma yaptık. Burada tedavimize başladık. 9 ay sonra tekrar eve gittik. 17 ay boyunca Adana'ya sürekli kontrollere gidip geldik." diye konuştu.

Elçi, kemoterapiyle sağlığına kavuşan oğlunun hastalığının geçen yıl eylül ayında yeniden nüksetmesiyle adeta yıkıldıklarını belirtti.

Tedavi için yeniden Adana'ya geldiklerini ve doktorların ilik nakline karar vermesiyle evladı için yeni bir umut ışığının doğduğunu anlatan baba Elçi, yapılan tetkiklerde kızının iliğinin uyumlu çıktığını söyledi.

Ocak ayında özel hastanede kızından yapılan nakille oğlunun yeniden hayata tutunduğunu dile getiren baba Elçi, "İnsanda kelimelerle ifade edilemez bir mutluluk oluyor. Süreç sürekli devam edince bir yanda bir burukluk var. Kolay bir süreç değil. Nakil olamayıp, aylarca bekleyen de var. İşte biz beklenti sürecine girmedik. Çok şükür bir anda oldu." ifadesini kullandı.

Eşiyle Muhammed'in tamamen sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten baba Elçi, "Nakilden sonra 6 aylık kritik bir süreç var. 3-4 ayımız geçti. Okulundan da birkaç senedir ayrı. Sıkıntı oluyor. Sürekli, 'Ben neden okula gidemiyorum?' diye soruyor." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Muhammed Mansur Lösemi Adana Sağlık Kültür Sanat Güncel Haberler

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