10 Yaşındaki Lena Esen, Uluslararası Dans Şampiyonu Oldu

10 Yaşındaki Lena Esen, Uluslararası Dans Şampiyonu Oldu
İzmir'de dans etmeye 3 yaşında başlayan ve dünya sıralamasında kendi yaş kategorisinde birinci olan Lena Esen, Almanya'daki şampiyonada 26 ülkeden 66 dansçı arasında birinciliği kazandı.

İzmir'de küçük yaşlarda dans etmeye başlayan ve kendi yaş kategorisinde dünyanın en iyisi olarak gösterilen 10 yaşındaki Lena Esen, uluslararası başarılarına yeni şampiyonluklar eklemeyi sürdürüyor.

Dans etmeye 3 yaşında anne ve babasının öğrencilerini taklit ederek başlayan ve katıldığı tüm şampiyonalardan dereceyle dönen Lena, Dünya Dans Sporları Federasyonu tarafından yayımlanan dünya sıralamasında topladığı puanlarla kendi yaş kategorisinde geçen yıl ilk sıraya yerleşti.

Küçük yaşında elde ettiği uluslararası başarılarını sürdüren Lena, geçen ay Dünya Dans Sporları Federasyonunca Almanya'nın Stuttgart şehrinde 26 ülkeden 66 dansçının katılımıyla düzenlenen yarışmada birinci oldu.

"Yoğun çalışma bizi bu başarıya taşıdı"

Lena Esen, AA muhabirine, ilk hazırlanma döneminde çok zorlandığını, yaptığı hataları düzeltmenin saatlerini aldığını söyledi.

Yarışmaya gittiğinde çok heyecanlı olduğunu ancak arkadaşlarını izlerken heyecanını yendiğini anlatan Esen, "Geçen sene oradan üzülerek gelmiştim, finale çıkamamıştım. Bu sene finale çıktım ve birinci oldum. O yüzden çok mutluyum." dedi.

Rakiplerinin çok iyi dansçılar olduğunu aktaran Esen, finalde daha önce hiç karşılaşmadığı rakipleriyle dans ettiğini ancak başarılı olduğunu dile getirdi.

Baba Arman Esen ise yarışmada dünyanın en üst düzey dansçılarının yarıştığını belirtti.

Geçen yıl da yarışmaya katıldıklarını aktaran Esen, "Son hafta antrenman içeriğinde sabah video, o kamerayla çektiğimiz videoların analizleri, arkasından teknik çalışmalar, yarışma final akışları, kondisyon gibi akşam 8-9'lara kadar yoğun çalışma bizi bu başarıya taşıdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Kültür Sanat
500
