10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali Sanat Etkinlikleriyle Devam Ediyor

Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali, sergi, etkinlik ve müzik dinletileriyle sürüyor. Festivale seramik sanatçısı Berna Emek'in 'İnsanlık Hali' sergisi ile heykeltıraş Cem Güvey Çevikbaş'ın canlı heykel performansı damgasını vurdu.

Antalya'da bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen "Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali", sergi, etkinlik ve müzik dinletileriyle devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamında seramik sanatçısı Berna Emek'in 25 eserinin yer aldığı "İnsanlık Hali" sergisi tarihi Kaleiçi'nde açıldı.

Emek, açılışta yaptığı konuşmada, Kaleiçi'nin kültür beşiği olduğunu ve bu atmosferi solumanın anlamlı olduğunu söyledi.

İnsan olmanın paydasında buluşmayı değerli gördüğünü ve bu nedenle serginin adını "İnsanlık Hali" olarak belirlediğini anlatan Emek, "Duygularımız hep vardı. Bu serginin teması da insanlık hali olarak var çünkü bizim var oluş reflekslerimiz, yazılımımız zamansız. Geçmişte de olumlu olumsuz olaylar karşısında insanın gösterdiği varlık ve varoluş refleksleri hep aynıydı." diye konuştu.

Emek, sanatın, duygu ve düşünceleri açığa çıkarmak için çok kıymetli yol olduğunu, doğru malzemeyle buluşunca daha büyülü sonuca varıldığını ifade etti.

Hadrianus Kapısı'nda canlı heykel performansı

Festival kapsamında heykeltıraş ve akademisyen Cem Güvey Çevikbaş, Hadrianus Kapısı'nda (Üç Kapılar) canlı heykel performansı sergiledi.

Çevikbaş, normalde atölyede çamurla ve kille yaptıkları heykeli, dış mekanda insanların her aşamasını izleyebilmesi için hızlı kuruyan alçıyla yaptıklarını söyledi.

İki yıldır "Likya Atları Projesi" üzerinde çalıştığını belirten Çevikbaş, canlı performansla yaptığı at heykelini sergileyeceklerini dile getirdi.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Kültür Sanat
