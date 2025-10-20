10. Kısa Film Festivali Finalist Projeleri Açıklandı

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneğince düzenlenen "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde finale kalan projeler açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Genel Kategori, Lise Kategorisi ve Yapım Destek Kategorisi'nde finale kalan 35 kısa film ve proje ön jüri tarafından belirlendi.

Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak amacıyla hayata geçirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

500'e yakın kısa film ve senaryo proje başvurusu yapıldı

Bu yıl 500'e yakın kısa film ve senaryo proje başvurusu yapılan etkinliğin ön jürisinde yönetmenler Orhan Dede, Mert Erez, Hüseyin Urçuk, Mert Kartal, Yılmaz Kıvanç, senarist Fatma Nur Güldalı, yapımcı Nebiye Ay ve colorist Neşe Durdi yer aldı.

Genel Kategori'de, Kurmaca'da Mehmet Oğuz Yıldırım'ın "Kudret", Şükrü Özümcan Akın'ın "Kendi Saçını Kesen Berber", Turgut Kanal'ın "Mümeyyiz", Kemal Akçay'ın "Babamın Arkadaşı", Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek", Ali Emre Ceylan'ın "Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor" ve Hazan Beklen'in "Soğuk Beyaz" adlı yapımları finale kaldı.

Deneysel'de Vikki Bardot "Dreamt by Another", Semih Sağman "Zülheya", Abdullah Harun İlhan "Taş ile Toprak Arasında", Serdal Altun "Çiçek Senfonisi", Ramazan Arslan ve Muhammet Ali Deniz "Gölgeden Öteye Yol Yok", Belgesel'de Ozan Takış "Salman Gitmek İstiyor"

Büşra Bozdemir "Bir Kolektifin İzinden", Cansın Güven "Karanlıkta Görüyorum", Jehan Barbur ile Güneş Kazdal "Tanıştığıma Memnun Oldum"

Deya Ar ve Begüm Aksoy "İsmimi Yaz" ile finalist oldu.

Animasyonda Elif Dokur'un "Kuyunun Fısıltısı", Burcu Ejderoğlu'nun "BUDU", Merve Yıldıran'ın "Kim?", Zanna Abasova'nın "Odunları Getirdiler" ve Kaan Elönü ile Batuhan Yıldız'ın "Pat" adlı projeleri, Lise'de Ulaş Çetin Köreken'in "Ballı Süt", Alperen Gülgen'in "Göldeki Sazlık", Süleyman Ortaç'ın "İyi miyiz?" adlı eserleri seçildi.

Yapım Destek kategorisinde ise Burak Erol "Kalender Bey", Meryem Gemicioğlu "Meyro'nun Babası", Muaz Güneş "Gülünç Bir Adam", Osman Çakır ve Merve Tulay Çakır "Karamaço", Yalçın Çiftçi "Gölge", Selçuk Kaan Salk ve Münire Eda Mercan "Uslu", Muhammet Emin Altunkaynak "Tavuk Karası", Elif Çakmak "Ruhumun Ruhu", Ezgi Temel "Yıldız", Furkan Çakmak da "Tarife" adlı projesi ile finalist oldu.

400 bin lira ödül verilecek

Festival 20-30 Kasım'da gerçekleşecek. 30 Kasım'da düzenlenecek kapanış töreninde 11 proje, 400 bin lira nakdi ve yapım destek ödülünün sahibi olacak.

Gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim telifi ödenecek. Genel kategoride En İyi Kurmaca'ya 40 bin lira, En İyi Belgesel'e 40 bin lira, En İyi Animasyon'a 40 bin lira, En İyi Deneysel Film'e 30 bin lira ödül takdim edilecek.

Usta yönetmen Metin Erksan anısına verilen "Genç Öncüler Özel Ödülü"nün sahibi olan proje 30 bin liralık ödülü alacak.

Lise kategorisinde En İyi Film Ödülü kazanan genç sinemacı 20 bin liralık ödül kazanacak.

Film Yapım Desteği kategorisinde 5 senaryo projesine ödül verilecek. Finalistler arasından bir projeye 75 bin lira İSE (İstanbul Sinema Evi) film yapım desteği, bir projeye ColorCore'dan renk desteği, bir projeye FSM Film Yapım'dan kamera ve ekipman desteği, bir projeye PostMekan'dan kurgu desteği bir projeye ise Aytekin Sound'dan ses teknisyeni ve ses ekipmanı desteği verilecek.