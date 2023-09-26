10. İpek Yolu Uluslararası Film Festivali'nde 84 ülke ve bölgeden 500 film yarışıyor

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 10. İpek Yolu Uluslararası Film Festivali'nde 84 ülke ve bölgeden yaklaşık 500 film ödül kazanmak için yarışıyor. Festivalde yer alan 20 film, 10 ödül için son eleme listesine alındı.

FUZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 10. İpek Yolu Uluslararası Film Festivali'nde 84 ülke ve bölgeden yaklaşık 500 film ödül kazanmak için yarışıyor.

Organizatörler, Pazartesi akşamı festivalin açılış töreninde, festivalde yer alan 20 filmin 10 ödül için son eleme listesine alındığını söyledi.

Cumartesi günü başlayan film gösterimlerinin yanı sıra forumlar, sergi oturumu ve "Altın İpek Yolu Ödülleri" seçkisi de dahil olmak üzere 9 ana etkinlik festival kapsamında bulunuyor.

Fujian ve Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da 200'den fazla film gösterimi yapılması planlanıyor.

Film festivali, Kuşak ve Yol ortağı ülkeler arasında film sektöründeki alışverişi teşvik etmek amacıyla Xi'an ve Fuzhou şehirlerinde dönüşümlü olarak düzenleniyor.