'10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali' Son Buldu

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden "10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" Şaban Ol'un yazdığı, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği, Deniz Çakır ile Sumru Yavrucuk'un rol aldığı "Tatavlada Son Dans" eseriyle sona erdi. Festivalin önemine vurgu yapan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, festivalin 10. yılında belli bir noktaya geldiğini belirtti. Frankfurt Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner de katılan herkese teşekkür ederek, "Geçmişini bilmeyen insan, geçmişini bilmeyen bir toplum geleceğini inşa edemez" dedi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden "10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" sona erdi.

Festival, Şaban Ol'un yazdığı, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği, Deniz Çakır ile Sumru Yavrucuk'un rol aldığı "Tatavlada Son Dans" eseriyle sona erdi.

Gallus Theater'daki gösterimin ardından bir konuşma yapan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, festivalin önemine vurgu yaparak, "Festivalimiz, Tiyatro Frankfurt'la beraber, buradaki kurum ve kuruluşlarla bu yıl 10. yılında ve belli bir noktaya gelmiş durumda. Önümüzdeki sene de yine iyi bir festivalle karşınızda olmaya çalışacağız. Biz başkonsolosluk olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Oyunun konusunun 6-7 Eylül olayları olduğuna işaret eden Tunçer, şöyle devam etti:

"Tarihimizin kritik dönemine dair gerçekten hepimizi tekrar düşünmeye davet eden bir oyun. Bizim açımızdan denk düşen, aynı anda bir etkinliğimiz var şu anda Frankfurt'ta. Frankfurt Belediyesinin salonlarında yapılıyor, Sefarad sergisi. Aslında bizim yine de çeşitliliğimizi ve çoğulluğumuzu koruyabildiğimizin bir kanıtı da şu anda Römer'de sergileniyor. Elbette tarihin zorlu dönemleri, zorlu sayfaları var. Ancak bütünlüğü içerisinde de değerlendirmemiz lazım. Seyircilerimizi önümüzdeki hafta içerisinde Sefarad sergimize de davet ediyoruz. Bu oyunun içeriğini düşünmek açısından, Frankfurt 1930'larda Almanya'da Yahudilerin en fazla yaşadığı ikinci şehirdi Berlin'den sonra. Fakat 1945'te sadece 145 Yahudi kalmıştı. Sefarad sergimizi gezenler şunu görecek, 530 yılı aşkın bir süredir Türk Museviliği Türkiye'de yaşanıyor, bütün inişli çıkışlı dönemlere rağmen. Bu nedenle ben olayların bütünlüğü içerisinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum."

"Geçmişini bilmeyen bir toplum geleceğini inşa edemez"

Frankfurt Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner de katılan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ben eğer bu kurumdaysam tabii ki böyle bir faaliyeti, böyle bir işi desteklemek boynumun borcudur. Bunu severek yapıyorum. Gelecek yıllarda daha güzel oyunlar sergileyeceğimizden eminim. Sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'den gelip bizim kültürümüzü, tiyatromuzu, bu oyunla özellikle tarihimizi tanıştırdınız. Tarihini bilmeyen insan, geçmişini bilmeyen bir toplum geleceğini inşa edemez."

Frankfurt'ta 180 ülkeden insan yaşadığını dile getiren Arslaner, "Bir dahaki festivale Türk olmayan, konu komşu, arkadaş iki kişi getirseniz bu kültürümüzü daha farklı yerlere de tanıtabiliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu'nun sanatçılara çiçek takdim ettiği festivale, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının yanı sıra Türk Hava Yolları destek verdi.