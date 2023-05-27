'10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali' başladı

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden "10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" sanatseverlerle buluştu. Festival, çeşitli kurumların desteğiyle gerçekleşti. Festivalde, "Uçurtmanın Kuyruğu", "Gidiş Dönüş Moskova", "Bir Gün Ayakkabımın Teki", "Güne Bakan Cam Kırıkları", "Nöro" gibi oyunlar sahnelenecek. Ayrıca festivalde, Cumhuriyet'in 100'üncü, festivalin 10'uncu yılına özel programlar da yer alacak.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden "10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" sanatseverlerle buluştu.

Festival, Savaş Dinçel'in yazdığı, Barış Dinçel'in yönettiği, Ali Yoğurtçuoğlu ve Gün Koper'in rol aldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları oyunu "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunuyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının yanı sıra Türk Hava Yollarının destek verdiği festivale, tiyatro dünyasının usta isimleri Zihni Göktay, Tamer Levent ve Hikmet Körmükçü de katıldı.

Gallus Theater'daki açılışta konuşan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, festivalin uluslararası boyutunu vurgulayarak, Türk ve Alman kültürünün birleştiği bu tür etkinliklerin kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli bir katkı sağladığını belirtti.

"Frankfurt'u bir kültür başkenti haline getireceğine inanıyorum"

Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef, Frankfurt'un kültürel zenginliklerini uluslararası bir platformda sergileme fırsatı sunulduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda, festivalin kentin turizm potansiyelini artıracağına ve Frankfurt'u dünya çapında bir kültür başkenti haline getireceğine inanıyorum." dedi.

Frankfurt Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner de sanatın, insanların yaşamlarına anlam ve derinlik katan bir araç olduğuna dikkati çekerek, tiyatronun toplumsal etkisi ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise üç oyunla katkıda bulundukları festival boyunca sahnelenecek oyunların çeşitliliğinden bahsederek, izleyicilere unutulmaz deneyimler yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Açılış etkinliğine ayrıca Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Hessen Eyaleti Milletvekili Turgut Yüksel ve Eğitim Ataşesi Muhammet Fatih Kılıç, katılan isimler arasında yer aldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü, festivalin 10'uncu yılına özel programlar

Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin ise 10'uncu yılı dolayısıyla özel bir program hazırlandı.

Devlet Tiyatroları, İBB Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların oyunlarının ya sıra usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın "Zihnimdekiler" başlığıyla gerçekleştireceği halk buluşmasının da aralarında olduğu 25 etkinlik seyirciyle buluşacak.

Festivalde, "Uçurtmanın Kuyruğu", "Gidiş Dönüş Moskova", "Bir Gün Ayakkabımın Teki", "Güne Bakan Cam Kırıkları", "Nöro Oyun-Beyin Show" "Şatonun Altında", "Kelepçe Kullanma Kılavuzu", "Eyvah Nadir" ve "Tatavlada Son Dans" oyunları sahnelenecek.