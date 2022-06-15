1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da yapılacak - Haberler

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1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da yapılacak

AA - Erdal Türkoğlu - Kültür Sanat
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1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da yapılacak

Yayladağı Belediyesi tarafından organize edilen Milli Mücadelenin En Güney Cephesi 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yayladağı Belediyesi tarafından organize edilen Milli Mücadelenin En Güney Cephesi 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, açıklamasında, sempozyumda Türkiye'nin en güneyinde yer alan ilçenin tarihi ve kültürünün, belgelerle, arşiv kayıtlarıyla konuşulacağını kaydetti.

İlçe için sempozyumun önemini vurgulayan Yalçın, etkinliğe Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden tarih profesörleri ve araştırmacıların katılacağını belirtti.

Yalçın, 23 Haziran'da Yayladağı Kültür Merkezi'nde yapılacak sempozyum için emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA / Erdal Türkoğlu - Kültür Sanat

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