1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da yapılacak Yayladağı Belediyesi tarafından organize edilen Milli Mücadelenin En Güney Cephesi 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da gerçekleştirilecek. Yayladağı Belediyesi tarafından organize edilen Milli Mücadelenin En Güney Cephesi 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, açıklamasında, sempozyumda Türkiye'nin en güneyinde yer alan ilçenin tarihi ve kültürünün, belgelerle, arşiv kayıtlarıyla konuşulacağını kaydetti. İlçe için sempozyumun önemini vurgulayan Yalçın, etkinliğe Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden tarih profesörleri ve araştırmacıların katılacağını belirtti. Yalçın, 23 Haziran'da Yayladağı Kültür Merkezi'nde yapılacak sempozyum için emeği geçen herkese teşekkür etti. AA / Erdal Türkoğlu - Kültür Sanat Yayladağı Türkiye Kültür Sanat Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da yapılacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.